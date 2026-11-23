Katja Eichinger hat ihren ersten Krimi geschrieben: In „Geld“ geht es um dubiose Geschäfte und dunkle Geheimnisse, auch der Münchner Gesellschaft fühlt sie auf den Zahn. Wie viel Wahrheit steckt in dem Sittenporträt?

Über das Restaurant, in dem sich im Krimi eine spannende Begegnung ereignet, heißt es: „Kein Ort in München war unverfänglicher als das Café Luitpold. Am Wittelsbacherplatz gelegen, etwas abseits der ewigen Konsumgegenwart der Maximilianstraße mit ihren Fußballer-Lamborghinis und Designerboutiquen, saßen die Gäste hier für alle sichtbar und trotzdem diskret.“