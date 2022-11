Kommentar von Bernd Kastner

Der erste Impuls ist ein Lachen. Wie absurd doch die Posse ist um das der Bundeswehr gehörende Kriegerdenkmal an der Dachauer Straße. Allein, das Lachen will nicht fröhlich ausfallen, zu peinlich ist das Schauspiel, das die Truppe und auch ein Gericht dort aufgeführt haben. "Sie starben für Deutschlands Ruhm und Ehre", steht auf dem Steinquader. Künstler Wolfram Kastner hat gegen diese Kriegsverherrlichung protestiert und wurde mit Betretungsverbot belegt, angezeigt und verurteilt, wegen Störung der Totenruhe und "gemeinschädlicher Sachbeschädigung". Das ist nicht zum Lachen, sondern zum Schämen. Jetzt noch mehr, da auch die Bundeswehr herausgefunden hat, was ehrenamtliche Historiker aus Neuhausen schon wussten: dass die Bundeswehr vor 50 Jahren einen Spruch der Nationalsozialisten anbrachte, als sie das alte Denkmal in neuer Form errichtete.