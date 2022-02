Die Stadt will das Rathaus aus Solidarität mit der Partnerstadt Kiew in die ukrainischen Landesfarben tauchen und bereitet sich auf Flüchtlinge vor. Die Wirtschaft fürchtet die Folgen, im Kulturbetrieb brechen Gräben auf.

Von Philipp Crone, Heiner Effern, Susanne Hermanski, Anna Hoben, Bernd Kastner und Lea Kramer

Es ist kurz vor zwölf Uhr am Donnerstag, vor dem russischen Generalkonsulat in der Maria-Theresia-Straße in der Nähe des Friedensengels stehen Sascha und Mila mit einem Plakat. "Wir sind spontan von zu Hause los", sagt die Ukrainerin, die mit ihrem Mann seit vier Jahren in München lebt. Um sechs Uhr morgens habe ihre Mutter aus der Heimat - 200 Kilometer entfernt von der Donbass-Region - angerufen und erzählt, dass sie Explosionen höre. "Mein Mann sagte: Lass uns etwas machen und unsere Meinung äußern", erzählt sie. Etwas später zieht der Protest zum Friedensengel weiter. Die Demonstranten haben sich spontan über Chat-Gruppen und soziale Netzwerke organisiert. Sie haben eine Putin-Figur mit Geld am Königsmantel mitgebracht, halten ukrainische Fahnen in die Luft oder zeigen Plakate mit der Aufschrift "Hände weg von der Ukraine".