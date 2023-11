Krieg in Nahost

Das interreligiöse Friedensgebet in München wurde kurzfristig abgesagt - trotzdem kamen Menschen und beteten gemeinsam.

Die "Freunde Abrahams" rufen dazu auf, Trauer und Fassungslosigkeit angesichts der Kriege in Nahost und an anderen Orten still auszudrücken - ohne Reden und Transparente.