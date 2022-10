Die Stadt bereitet Notfallszenarien vor, falls im Winter deutlich mehr Menschen vor dem Krieg in der Ukraine fliehen als dies momentan der Fall ist. Sollten alle jetzt schon stark gefüllten Unterkünfte in München belegt sein, werden in letzter Konsequenz auch wieder Turnhallen für ankommende Geflüchtete geöffnet. Das Sozialreferat hat bereits 13 Standorte ausgesucht. Diese sollen von Dezember an mit einem Vorlauf von nur einer Woche bereitgestellt werden können.

Den Betrieb in den Hallen vergibt die Stadt extern. Um trotzdem diese schnelle Reaktion zu ermöglichen, erarbeitet das Sozialreferat bereits jetzt Rahmenverträge, die mit Betreibern vorab geschlossen werden. Diese Wochenfrist soll in Absprache mit dem Schulreferat und den Verantwortlichen für den Brandschutz nochmals gedrückt werden, um auch spontan eine große Menge von Geflüchteten unterbringen zu können. Das gaben Vertreter der Stadt in einer digitalen Informationsveranstaltung bekannt. In den letzten sieben Tagen kamen im Schnitt 44 Menschen aus der Ukraine an. Diese Zahl könnte sprunghaft steigen, falls russische Angriffe dauerhaft die Strom- und Wärmeversorgung lahm legen und gleichzeitig die Temperaturen sinken.