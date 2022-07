Von Lea Kramer

Der Urlaub naht, der Personalausweis ist abgelaufen - also muss ein Termin im Bürgerbüro des Kreisverwaltungsreferats (KVR) her. Doch beim Blick ins Onlinebuchungssystem kann einem der Schreck in die Glieder fahren: keine Termine frei, weder in der Zentrale an der Ruppertstraße, noch in einer der fünf Außenstellen in der Stadt, bis Oktober. Wie kann das sein?