Zum Hauptinhalt springen

ImmobilienmarktSparkasse kauft Bürogebäude in der Münchner Innenstadt – für 100 Millionen Euro

Lesezeit: 2 Min.

Die Immobilie an der Sonnenstraße 15: Die Kreissparkasse kaufte sie für 100,2 Millionen Euro.
Die Immobilie an der Sonnenstraße 15: Die Kreissparkasse kaufte sie für 100,2 Millionen Euro. Robert Haas

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg muss ihren bisherigen Sitz am Sendlinger Tor für mehrere Jahre verlassen. Ihr Ausweichstandort ist nur 200 Meter entfernt. Der Immobiliendeal, den die Bank dafür abgeschlossen hat, ist außergewöhnlich.

Von Sebastian Krass

SZ bei Google bevorzugen

Sendlinger-Tor-Platz 1. Schon die Adresse steht für eine extrem zentrale und zugleich prominente Lage in der Innenstadt. Und so ziemlich jede Münchnerin und jeder Münchner dürfte auch das Gebäude mit dieser Adresse kennen: einen großen sandsteinfarbenen Bürokomplex, der sich noch weit nach hinten entlang der Blumenstraße erstreckt. Wer dieses Gebäude nutzt, das steht in roten Buchstaben an der Fassade: die Kreissparkasse.

Zur SZ-Startseite

Neuer Immobilienbericht
:Die teuerste Eigentumswohnung, die je in München verkauft wurde

Während die Durchschnittspreise sinken, erreichen Luxusangebote schwindelerregende Höhen. Wie viel das neue Rekord-Domizil kostete, was es bietet und wo es liegt.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite