Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg muss ihren bisherigen Sitz am Sendlinger Tor für mehrere Jahre verlassen. Ihr Ausweichstandort ist nur 200 Meter entfernt. Der Immobiliendeal, den die Bank dafür abgeschlossen hat, ist außergewöhnlich.

Sendlinger-Tor-Platz 1. Schon die Adresse steht für eine extrem zentrale und zugleich prominente Lage in der Innenstadt. Und so ziemlich jede Münchnerin und jeder Münchner dürfte auch das Gebäude mit dieser Adresse kennen: einen großen sandsteinfarbenen Bürokomplex, der sich noch weit nach hinten entlang der Blumenstraße erstreckt. Wer dieses Gebäude nutzt, das steht in roten Buchstaben an der Fassade: die Kreissparkasse.