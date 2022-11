Im "Haus für München" im Neuhauser Kreativquartier sollten 64 günstige Wohnungen in Holzbauweise entstehen.

Der Bauträger Euroboden hatte den Zuschlag für ein Grundstück der Stadt bekommen - für einen Holzbau mit 64 sehr günstigen Wohnungen. Nun gibt er es "schweren Herzens" zurück. Doch es könnte noch einmal Bewegung in die Sache kommen.

Von Sebastian Krass

Wohnen in einem neuen Holzhaus im Kreativquartier und das für 9,99 Euro Miete pro Quadratmeter: Das Projekt des Bauträgers Euroboden auf einem städtischen Grundstück im Kreativquartier klang äußerst verlockend. Doch daraus wird nichts werden. Der Investor zieht sich aus dem Projekt zurück. Das geht aus einem Schreiben von Euroboden-Geschäftsführer Stefan Höglmaier an Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) hervor, das der SZ vorliegt. Man müsse "leider - schweren Herzens - von einer Realisierung Abstand nehmen und seinen Zuschlag zurückgeben", schreibt Höglmaier. Mit dem Zuschlag meint er die Grundstücksvergabe durch die Stadt nach einem Bewerbungsverfahren, das vor etwa einem Jahr entschieden wurde.

"Inflation, Krieg und Pandemie-Nachwirkungen haben dazu geführt, dass sich die Baukostensteigerungen weiter fortgesetzt haben und darüber hinaus die Zinsen von unter 1 Prozent auf mittlerweile über 4 Prozent gestiegen sind", schreibt Höglmaier zur Begründung, warum das Projekt nicht mehr realisierbar sei. Auch die Suche nach einem Käufer, der das Projekt ohne größere Renditeerwartungen als soziales Investment übernimmt, sei erfolglos geblieben.

"Haus für München" hatte das Grünwalder Unternehmen Euroboden das Projekt mit 64 Wohnungen getauft, die nach dem Modell des Konzeptionellen Mietwohnungsbaus (KMB) entstehen sollten, das eigentlich eine Mietobergrenze von 13,50 Euro vorsieht. Mit dem Dumping-Preis von 9,99 Euro und einem Holzbaukonzept des Architekten Florian Nagler hatte Euroboden 97 von 100 Punkten im Vergabeverfahren erreicht.

Kurz nach dem Scheitern hat Grün-Rot ein Hilfspaket für solche Projekte vorgestellt

Allerdings hat Höglmaier seinen auf den 4. November datierten Absagebrief womöglich ein paar Tage zu früh abgeschickt. Denn am Dienstag dieser Woche, dem 8. November, hat die grün-rote Rathauskoalition eine Initiative vorgestellt, mit dem sie den KMB-Wohnungsbau retten will. Die Bauherrinnen und Bauherren sollen von der Stadt einen "Teuerungsausgleich" bekommen. Details sind noch unklar, aber die Stadt will einen zweistelligen Millionenbetrag dafür ausgehen.

Als Adressaten wurden vor allem Genossenschaften genannt. Aber auch private KMB-Bauherren sollen Anspruch auf die finanziellen Hilfen bekommen, wie Stefan Schilling aus dem Planungsreferat am Donnerstag auf Anfrage erklärt. Nach dem Rückzug von Euroboden habe man das zweitplatzierte Unternehmen "angefragt, eine Reaktion müssen wir noch abwarten". Aber er gibt sich zuversichtlich: "Wir gehen davon aus, dass wir das Projekt verwirklichen können." Es gäbe auch noch einen Drittplatzierten. Und Stefan Höglmaier von Euroboden erklärt, unter den neuen Bedingungen mit der städtischen Unterstützung könne das Projekt auch für sein Unternehmen wieder in Frage kommen. Man sei "selbstverständlich" bereit zu weiteren Gesprächen mit der Stadt.

Auf mehreren Baufeldern im Kreativfeld sollen insgesamt 380 Wohnungen entstehen. Die Hälfte der Flächen ging direkt an die Gewofag, für die übrigen startete die Stadt vier Ausschreibungen, von denen sich eine an Bauträger wie Euroboden und die übrigen an Genossenschaften und Mietshäuser-Syndikate (eine andere Form des gemeinwohlorientierten Wohnens) richteten.

Ein Syndikat bekam den Zuschlag, gab aber schon im Sommer das Grundstück für etwa 50 Wohnungen zurück, auch eine Genossenschaft verabschiedete sich aus einem Gemeinschaftsprojekt mit einer anderen Genossenschaft, die die Sache nun allein vorantreibt. Ähnliche Probleme zeichnen sich für Wohnbau-Projekte in Freiham und Neufreimann (ehemalige Bayernkaserne) ab. Um weiteren Rückzügen vorzubeugen, ging die grün-rote Koalition in dieser Woche mit ihrer Hilfsankündigung in die Offensive. Details zu der Förderung sollen Anfang 2023 dem Stadtrat vorliegen.

Davon profitieren könnte auch eine Genossenschaft im Kreativquartier: Das Planungsreferat bot das ursprüngliche Syndikats-Grundstück nämlich zunächst der ersten Nachrückerin an, die abwinkte. Nun sei die zweite Nachrückerin an der Reihe, sagt Referatsmitarbeiter Schilling, "bei ihr läuft noch die Bedenkzeit".