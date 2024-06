Kritik von Yvonne Poppek

Überall Stimmen. Sie sind wie Nebel, drängend, dräuend, dicht. Es ist ein rein akustischer Nebel, sonst herrscht Hitze im „Zirka“ im Kreativquartier. Draußen hat der Sommer seine hohen Temperaturen ausgepackt, vermutlich hatte er sie zwischenzeitlich im Zirka untergestellt und sie dort hochkochen lassen. So fühlt es sich zumindest an. Stimmen, Hitze, Lähmung, es ist ein nicht ganz einfacher, aber doch passender Zustand, in dem man sich am Freitag in Gesche Pienings Theaterparcours „Sei uns sicher“ begibt. Sechs unterschiedliche Räume zum Thema Angst hat sie entwickelt. Es ist eine Arbeit, die einen durchdringt.