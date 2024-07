Ruth Gassner wird an diesem Wochenende erstmals ihre Kunstwerke bei der Werkschau „Kreativlabor Open“ im Kreativquartier präsentieren. Die dreidimensionalen Werke der Künstlerin sind in einer innovativen Technik entstanden, die Licht, Struktur und Farbe kombiniert. Diese einzigartige Methode erzeugt den Effekt von schwungvollen Lichtfäden, die aus den Bildern herauszutreten scheinen.

Gassner ist eine von etwa 300 Akteurinnen und Akteuren, die an diesen beiden Tagen die verschiedenen Facetten eines der größten Kunst- und Kulturareale Münchens präsentieren. Aber die „Kreativlabor Open“ soll mehr sein als eine Leistungsschau. Die Künstlerinnen und Künstler wollen auf den Abriss eines Gebäudes aufmerksam machen. Ziel ist es, Sichtbarkeit für das Kreativlabor und seine Anliegen zu schaffen. Ihre Hoffnung: Sie wollen das Kreativlabor – als Teil des Kreativquartiers – künftig selbst verwalten oder zumindest über mehr Mitspracherecht verfügen.

Die Eröffnung der „Kreativlabor Open“ am Samstag, 13. Juli, 15 Uhr, durch Kulturreferent Anton Biebl ist vielleicht nicht der spannendste Programmpunkt des Wochenendes, unterstreicht allerdings die Bedeutung der Veranstaltung und des Kulturortes für die Stadt.

Ausstellungen und Performances über Workshops bis zu Konzerten sind geboten. Ein Höhepunkt des Wochenendes könnte der Flohmarkt der Initiative „Treibstoff“ werden, auf dem sich Modebegeisterte am Samstag von 14 bis 18 Uhr inspirieren lassen können. Der Kostümfundus bietet eine beeindruckende Sammlung von Vintage-Kleidung, Trachten, Perücken und Accessoires, darunter auch Unikate aus Theater- und Filmproduktionen der vergangenen 100 Jahre. Das Pathos Theater zeigt am Samstagabend um 21 Uhr die Drag-Theater-Performance „Die Rettung der Bally Prell“ von und mit Jan Geiger und Vicky Voyage. Inspiriert ist die Show von der Münchner Volkskünstlerin Bally Prell, die für ihre Verkleidungen bekannt war, mit welchen sie Rollenerwartungen sprengte.

Kunstliebhaber sollten zudem die Ausstellung in der „Empfangshalle“ besuchen. Etwa 50 Künstlerinnen und Künstler arbeiten dort in Ateliers und Werkstätten. Doch nun soll ein Teil der Empfangshalle verschwinden. Vor etwa einem halben Jahr wurde bereits die Hälfte des Hauses 35 abgerissen, um an dieser Stelle Wohnraum zu schaffen. Die Künstlerinnen wussten von Anfang an, dass der Abriss bevorsteht. Dennoch hoffen sie darauf, zukünftig mehr Selbstbestimmung in der Frage zu bekommen, was mit ihren Ateliers und Werkstätten auf dem Kreativquartier passiert.

Kreativlabor Open, Kreativquartier, Schwere-Reiter-Straße 2, Samstag, 13. Juli, 14–20 Uhr und Sonntag, 14. Juli, 14–16 Uhr