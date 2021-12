Raumvergabe und Mietpreisgestaltung könnten so in Zukunft flexibler gehandhabt werden. Auch am Runden Tisch will die grün-rote Rathaus-Koalition festhalten.

Von Ellen Draxel

Das Kreativquartier an der Ecke Dachauer/Schwere-Reiter-Straße soll ein Quartiersmanagement bekommen. Der Planungsausschuss hat sich mit den Aufgaben eines solchen Quartiersmanagements bereits befasst, ein Beschluss soll dann in der Stadtrats-Vollversammlung fallen. Das Management soll die Entwicklung des Quartiers als Ganzes im Auge behalten, sie koordinieren, moderieren und die Akteure und Nutzer miteinander vernetzen. Ein Muss aus Sicht der Verwaltung für eine "nachhaltige, quartiersübergreifende Entwicklung des Gesamtareals". Denn das Kreativquartier ist ein besonderer Ort. Mitten im Herzen der Stadt, auf einem 20 Hektar großen Areal zwischen Schwabing und Neuhausen gelegen, entsteht dort seit einigen Jahren etwas, das bisher einzigartig in München ist: ein urbanes Quartier, in dem Wohnen und Arbeiten mit Kunst, Kultur und Wissen verknüpft werden.

Damit dieser Spagat gelingen kann, haben die Architekturbüros Teleinternetcafé und TH Treibhaus schon 2015 die Fläche für den Rahmenplan in vier Teilgebiete aufgesplittet, in die Bereiche Feld, Labor, Park und Plattform. Jedes Gebiet hat seinen Schwerpunkt und wird unterschiedlich rasch entwickelt. Im Teilgebiet Kreativlabor, dem künstlerisch-innovativen Herzen des Kreativquartiers mit Ateliers und offenen Werkstätten, Initiativen und Bühnen sowie einer lebendigen Szene sozio-kultureller Nutzungen, hatten allerdings in den vergangenen Jahren Kunst- und Kulturschaffende mit lokalpolitischer Unterstützung wiederholt ihren Unmut über die Art und Weise artikuliert, wie auf diesem Gelände mit Flächen und Räumen umgegangen wird.

Detailansicht öffnen Um die Raumvergabe und die Höhe der Mieten hatte es unter den Künstlern im Kreativlabor und der Trägergesellschaft Streit gegeben. (Foto: Catherina Hess)

Geklagt wurde über zu hohe Mieten und zu wenig Mitspracherecht. Die Ursache lag im Konstrukt: Denn der Träger für diesen Teilbereich des Kreativquartiers ist die Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft (MGH), ein städtisches Unternehmen, das die Aufgabe hat, wirtschaftlich zu agieren. Wirtschaftlichkeit, Kunst und soziales Handeln aber schließen sich häufig aus.

Die Gewerbehof-Gesellschaft soll zurückgedrängt werden

Umso erfreuter reagierte die Szene und mit ihr die involvierten Bezirksausschüsse Neuhausen-Nymphenburg und Schwabing-West, als das Rathaus-Bündnis von SPD und Grünen ein Antragspaket zum Kreativquartier vorstellte. Der Inhalt: Die Gewerbehof-Gesellschaft soll zurückgedrängt werden. Zwar bleibt sie nach diesem Konzept weiter zuständig für Planung und Sanierung. Aber als Betreiberin soll künftig eine gemeinnützige Gesellschaft fungieren - auch um Vergabe und Mietpreisgestaltung flexibler zu handhaben.

"Wir sind offensichtlich gehört worden", kommentierte Neuhausens Kulturpolitiker Willi Wermelt (SPD) den Vorstoß aus dem Rathaus. Die Befürchtung der Stadtteilvertreter, mit dem Quartiersmanagement ihren gestalterischen Einfluss zu verlieren, haben Grün-Rot mit einer im Planungsausschuss eingebrachten Ergänzung ebenfalls in ihrem Beschlussvorschlag berücksichtigt: So sollen die Gremien aus Neuhausen-Nymphenburg, Schwabing-West und der Maxvorstadt am Runden Tisch weiter eingebunden bleiben. Ein Vorschlag, den Stadtbaurätin Elisabeth Merk direkt übernahm.

Detailansicht öffnen Auf dem benachbarten Kreativfeld sollen in erster Linie Wohnungen entstehen. (Foto: Catherina Hess)

Im angrenzenden Kreativfeld entstehen in erster Linie Wohnungen, etwa 380 an der Zahl, und rund 480 Arbeitsplätze im Mediensektor. Eine fünfzügige Grundschule ist bereits fertiggestellt, im September 2022 sollen in den Räumen erstmals Erst- bis Viertklässler unterrichtet werden. Ein Haus für Kinder ist schon in Betrieb. Auch im Teilgebiet Plattform werden Wohnungen gebaut, circa 340 im Eigentum der Stadtwerke, Baubeginn ist für 2026 anvisiert. Zugleich ist dieser Sektor Schnittstelle zum Campus Nord der Hochschule München mit den Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformation. Vor einem halben Jahr eröffnete dort außerdem das Innovations- und Gründerzentrum "Munich Urban Colab". Es bietet Co-Working-Spaces, Büro-, Veranstaltungs- und Seminarräume, eine High-Tech-Prototypenwerkstatt und Living-Labs für Start-ups, Wissenschaftler und Kreative auf mehr als 11 000 Quadratmetern.

Als zentraler, öffentlicher Raum des Quartiers ist der vierte Bereich, der Kreativpark, konzipiert. Dort entstehen Spielplätze und eine zwei Hektar großen Grünfläche. Die beiden denkmalgeschützten Industriebauten Jutier- und Tonnenhalle, die für kulturelle und kreativwirtschaftliche Nutzungen ausgelegt sind, sollen bis 2026 umgebaut und saniert werden.