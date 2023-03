Von Ellen Draxel

Das Zauberwort im Kreativlabor heißt künftig Bottom-up: Was in Münchens künstlerischem Experimentierraum der Stadtentwicklung an der Ecke Dachauer/Schwere-Reiter-Straße geschieht, können die Kunstschaffenden von nun an offiziell federführend mitbestimmen. Der Kulturausschuss des Stadtrats hat der Entwicklungsgemeinschaft Kreativquartier, besser bekannt als Labor e. V., "für die Kommunikations- und Vernetzungsarbeit im Kreativlabor" 200 000 Euro jährlich versprochen - von 2023 an.

Der Schritt ist, da sind sich alle Beteiligten einig, dringend nötig. Seit Jahren knistert es in diesem Teil des Kreativquartiers zwischen der Verwaltung und den kreativen Nutzern, die die Bezirksausschüsse an ihrer Seite wissen. Das Image des Vorzeigequartiers auf dem Gelände der ehemaligen Luitpoldkaserne zwischen Neuhausen und Schwabing, in dem Wohnen, Kunst und Arbeiten harmonisch miteinander vernetzt werden sollen, bekam mangels ausreichender Mitsprache-Kultur bereits Risse.

Dabei gab es schon einmal ein zweiköpfiges Team, dem die Aufgabe zufiel, als Schnittstelle zwischen den Akteuren vor Ort und der Stadtgesellschaft zu fungieren und das Kreativlabor nach außen hin sichtbar zu machen. Doch dieses sogenannte Quartiersbüro, auf Initiative von Neuhausens Lokalpolitikern eingesetzt, beendete seine Arbeit nach der Pilotphase 2020. Personell bedingt. "In den beiden letzten Jahren entstand dadurch erheblicher Nachholbedarf", heißt es aus dem Kulturreferat. Eine Lücke, die die Nutzer und Künstler und dabei insbesondere der Labor e. V. teilweise schlossen - unentgeltlich.

Mittlerweile allerdings, dessen ist man sich bei der Behörde bewusst, "stößt diese ehrenamtliche und freiwillige Arbeit an ihre Grenzen". Zudem werde durch dieses Engagement die eigentliche Arbeit der Kunstschaffenden in den Hintergrund gedrängt. Für die wichtige Aufgabe der Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit im Kreativlabor bedürfe es jedoch fester Strukturen "und zumindest für die bisherigen ehrenamtlich wahrgenommenen Funktionen einen finanziellen Ausgleich".

Weshalb das Kulturreferat nun basierend auf einem Antrag des Labor e. V. "beabsichtigt, dieses Projekt laufend ab dem Jahr 2023 zu fördern". Außerdem soll es Workshops geben, um langfristig "gute Bedingungen für die Nutzer und Nutzerinnen" des Kreativlabors zu etablieren. Diese Workshops werden aus zusätzlichen Mitteln des Kulturreferats finanziert. Der Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg "erwartet" nun, dass solche Kommunikationslücken, wie sie seit 2020 gerissen wurden, "in Zukunft vermieden werden und in diesem Jahr ein tragfähiges Konzept auch für die nächsten Jahre gemeinsam entwickelt wird".

Bislang wurde viel Arbeit von Ehrenamtlichen erledigt

Beim Verein selbst ist man jedenfalls "froh, nach neun Jahren als Netzwerk endlich eine Förderung zu bekommen". Das sei, sagt Ulrich Gläß, "mehr als sinnvoll und notwendig". Und "eigentlich selbstverständlich", bei rund 30 Initiativen und Gruppen im Quartier. Gläß ist im Vorstand des Labor e. V., allein er und seine Vorstandskollegen haben im vergangenen Jahr ehrenamtlich jeder wöchentlich an die 15 Arbeitsstunden "da reingesteckt".

Mit den Geldern, die der Verein jetzt erhalten soll, ist unter anderem geplant, die Webseite "vernünftig" zu aktualisieren, eine Beschilderung im Gelände zu ermöglichen und Social-Media-Kontakte und den E-Mail-Verteiler zu pflegen. Man will einen Newsletter erstellen, öffentliche wahrnehmbare Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür durchführen und insbesondere auch die interne, künstlerische Vernetzung optimieren. Wer all das übernehmen soll, ist aber noch offen. "Die Idee ist", sagt Gläß, "das auf möglichst viele Schultern zu verteilen - entsprechend unseres Credos des gemeinschaftlichen Arbeitens".