Gleichberechtigung in kreativen Berufen

Wie ist es, als junge Frau in einer männlich geprägten Arbeitswelt Fuß zu fassen? Eine Stylistin, eine Fotografin und eine Make-up-Artistin erzählen, welche Barrieren sie in kreativen Berufen überwinden müssen – und wie sie für mehr Sichtbarkeit kämpfen.

Von Meryem Sener

Die Entscheidung fällt morgens um 7 Uhr. Vor dem Kleiderschrank. Kleid statt Blazer, helle Farben statt Schwarz – und schon kann es für eine junge Frau schwer werden, sich in einem kreativen Job durchzusetzen. Wer sichtbar sein will, soll „nicht zu emotional“ wirken, sagt Make-up-Artistin Ilaria Glum, 23. So wird selbst die Kleidung zum Signal: schlichter, tougher, unauffälliger – bloß nicht zu feminin, bloß nicht zu weich. Sonst wird es schwer mit der Karriere.