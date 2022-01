Sichere Arbeitsplätze im Panzerbau: 1000 Menschen demonstrierten am Dienstag in Allach für die Erhaltung der Panzerteststrecke.

Seit 1964 testet der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann seine Panzer in Allach, am Rand der Großstadt. Anwohner fordern seit langem eine Stilllegung. Aber was ist mit den Arbeitsplätzen? Was mit der Gewerbesteuer?