STICHWAHL IN MÜNCHEN

Krause gewinnt Stichwahl und wird neuer Oberbürgermeister in München Sein Konkurrent Dieter Reiter gratuliert ihm und kündigt zugleich seinen Rückzug aus der Politik an. Bei der Wahlparty der Grünen gibt es kein Halten mehr. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Das ist Münchens erster grüner Oberbürgermeister Dominik Krause ist erst 35 Jahre alt – und hat es gegen alle Erwartungen geschafft, den bekannten Amtsinhaber Dieter Reiter aus dem Rathaus zu drängen. Wer ist der Mann, der in wenigen Jahren zum mächtigsten Mann der Stadt aufgestiegen ist? (SZ Plus)

Kommentar: München. Krause. Passt. Dem grünen Kandidaten gelingt die Überraschung: Dominik Krause verdankt seinen Sieg gegen Dieter Reiter auch den Fehlern des SPD-Routiniers, aber nicht nur. (SZ Plus)

So hat München gewählt Die Ergebnisse in interaktiven Wahl-Grafiken.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Wir werden uns mit all unserer Kraft wehren“ Lautstark demonstrieren Psychotherapeuten und Studierende auf dem Münchner Gärtnerplatz gegen die Sparpläne der Krankenkassen. Die geplante Kürzung der Honorare um 4,5 Prozent könnte Auslöser für harte Auseinandersetzungen werden.

TU München baut Trainingslager für Roboter – auch humanoide Bis zu 400 Maschinen sollen im neuen „Robo-Gym“ am Flughafen für den Einsatz im Alltag angelernt werden, darunter 100, die Menschen ähnlich sind. In welchen Bereichen sie tätig werden könnten.

Zu neuen Wohnungen führt kein Weg Der Eigentümer eines alten Bahnwärterhäuschens im Münchner Süden würde gerne Wohnraum schaffen. Doch das geht nicht, weil die freie Fahrt zum Grundstück nicht dauerhaft gesichert ist. Wer den Plänen im Weg steht – und warum.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei sucht Zeugen: Über 90 Jahre alte Seniorin wird von Trickbetrügern ausgeraubt

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MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Hilfsverein in Nahost : „Wir unterhalten mittlerweile Kliniken und Krankenwagen“ Jacqueline Flory, die mit ihrem Verein eigentlich Schulen für Kinder in Libanon organisiert, über die Lage vor Ort und warum sich die Bevölkerung gerade von der Hisbollah abwendet. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Preisgekrönter Küchenleiter über Kantinenessen : „Bei uns essen die Gäste auch Herz-Zungenragout“ Kantinenessen soll nicht lecker sein? Bei Küchenleiter Kurt Stümpfig schon. Wieso seine Gäste selbst Innereien essen, welches das richtige Verhältnis zwischen Pennern und Rennern ist und warum Fertigsuppen ziemlich ins Geld gehen. SZ Plus Interview von Jacqueline Lang ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft in der Klassik in München : Konzerte mit Jonas Kaufmann und Rolando Villazón Jonas Kaufmann feiert die Operette, Rolando Villazón Mozarts Genie, Dirigentin Joana Malwitz widmet sich dem Komponisten Kurt Weill, und die Akademie der Künste verbeugt sich vor der belarussischen Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava. Von Jutta Czeguhn ...

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