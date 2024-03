Von Anna Weiß

"Feministisch kämpfen jetzt" lautet der Leitspruch der Demonstration am Münchner Marienplatz zum Weltfrauentag am 8. März. "Feministische Kunsträume jetzt" könnte der inoffizielle Slogan der beiden Veranstaltungen in der Kranhalle und im Import Export an diesem Wochenende sein.