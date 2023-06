Mehr Lärm für die Stadt:Krachparade zieht durch München

Mehrere Initiativen rufen am Nachmittag zur Großdemo auf. "Lärm rauf - mieten runter!", fordern die Veranstalter. Sie rechnen mit mehr als 10 000 Teilnehmern.

"Mehr Lärm für München" und Ausspekuliert veranstalten gemeinsam mit zahlreichen weiteren Initiativen und Kollektiven an diesem Samstag eine Großdemo. Mit der sogenannten Krachparade wollen sie sich zum einen dafür einsetzen, dass kulturelle Freiräume für junge Menschen in der Stadt erhalten und geschaffen werden - und nicht immer mehr den Interessen ruhebedürftiger Neumieter in den Innenstadtbezirken zum Opfer fallen. Zum anderen demonstrieren sie für mehr bezahlbaren Wohnraum.

Die Organisatoren werfen der bayerischen Staatsregierung vor, effektiven Mieterschutz zu behindern. Auch die Bundesregierung scheine kein wirkliches Interesse an der Umsetzung ihrer Wahlkampfversprechen zu haben, heißt es in einer Mitteilung.

Die Demonstration startet um 15 Uhr am Odeonsplatz. Gegen 17 Uhr zieht die Krachparade dann mit zahlreichen Soundwägen etwa drei Stunden lang über die Maximilianstraße, das Isartor, den Gärtnerplatz und das Sendlinger Tor bis zur Theresienwiese, wo bis 22 Uhr weiter demonstriert wird. Mehr als 30 Bands und Kollektive unterstützen den Protest. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 10 000 Teilnehmern.