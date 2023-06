Von Helene Töttchen

Eros wackelt nicht. Schlechtes Zeichen. Eros Ramazzotti wacht als Pappbild im Bilderrahmen am Empfang, und wenn er wackelt in seinem Boot, dann brummt auch der Laden. So jedenfalls geht die Legende in der noch gar nicht so langen Geschichte der Pizzarei. Eros war ein Geschenk zur Eröffnung im vergangenen Oktober.

Eigentlich mal ganz schön, zumindest für die Gäste, dass es an diesem Wochenend-Mittag ruhiger ist in der Pizzarei im Schatten der Frauenkirche. Sonst ist die Trattoria gleich neben dem "Bratwurst Glöckl" immer sehr gut gebucht, eine Reservierung ist ratsam.

Zwei Jahre stand das Lokal leer, dann kam Karl-Heinz Wildmoser junior und krempelte den Laden in zwei Monaten um - absolut zum Vorteil. Im ersten Stock erinnert die rot-gelb gestrichene Decke an Markisen, es gibt gemalte Rundbögen mit Ansichten historischer italienischer Altstädte nach Art der Kupferstiche von Giovanni Battista Piranesi. Samt macht farbige Kissen und Sessel heimelig, Holz an Wand und Boden im Erdgeschoss eine gemütliche Stimmung. Von der Decke hängt Plastikgrün, wie bei so vielen neuen Restaurants, in der Pizzarei sind es Olivenzweige (oben) und gemischtes Laub (unten). Wenn draußen nichts mehr frei ist, setzt man sich in den gemütlichen urbanen Dschungel, bei den großen offenen Fenstertüren sitzt man sowieso fast draußen.

Aber nun. Pizzarei heißt der Laden, also her mit der Pizza! Hier gibt es 16 Varianten, dazu Pinsa, die kleine ovale Schwester, deren Teig hier zwei Tage kalt reift und so sehr bekömmlich ist. Vorher noch schnell einen Lillet Wildberry und Aperol Spritz (0,25 Liter), ups, 9,50 Euro pro Glas. Eine Johannisbeerschorle (0,3) kostet 4,50, ein Spezi (0,3) erstaunliche 4,80 Euro. Ein durchschnittlicher Chardonnay (0,25) von Terregaie aus dem Veneto 9,50 Euro. Auf der Speisekarte auf der Homepage stehen vorsichtshalber keine Preise.

Detailansicht öffnen Der Laden wurde von Karl-Heinz Wildmoser junior ganz neu eingerichtet - absolut zum Vorteil. (Foto: Robert Haas)

Aber nun zur Pizza und zur Pinsa. Bei unseren Besuchen wählten wir einmal eine Pizza mit Shrimps und Rucola (17), sie kam perfekt heiß aus dem Steinofen, Rand und Boden waren knusprig, wie es sein soll, es war reichlich Knoblauch in Öl drauf, aber das passte gut zum großzügigen Belag. Ein anderes Mal bestellten wir Pinsa mit Büffelmozzarella, Rucola und Kirschtomaten (19), der Mozzarella war üppig, aber ein wenig länger hätte es die Pinsa im Ofen schon ausgehalten, der Teig war für unseren Geschmack zu hell und labberig. Uns erschien die Pinsa nahezu ungewürzt, aber man kann natürlich am Tisch mit Pfeffer, Salz, Chiliöl nachhelfen.

Vor der Pizza kommt die Vorspeise, die gibt es in der Pizzarei natürlich auch, einmal war es Lachsfilet im Sesammantel mit Teriyaki-Soße (19) von der Wochenkarte. Der Fisch war zart, der geröstete Sesam schön crunchy, aber beim Salat dazu mit Babyspinat und Kirschtomaten verzog es uns das Gesicht. Das Dressing war derart sauer, als wäre zu viel Essig und Zitrone darin. Schade, denn der Spinat war knackfrisch, die Tomaten auch.

Ein anderes Mal wählten wir Antipasto Misto (19), und die Vorspeise war hervorragend. Wir lieben Gemüse, also waren wir sehr zufrieden mit genau richtig marinierten Auberginen, Zucchini und Paprika. Dazu Oliven, Tomatensalat, Vitello Tonnato, Parmesan, eine Art Frischkäsekugel mit Balsamico und zerdrückte Avocado, wie man sie oft auf Bruschetta serviert. Dazu eine frische Brotauswahl, unter anderem mit tollem gelben Kurkumabrot.

Danach kamen die Medaillons von der Rinderlende mit Steinpilz-Trüffelsoße und Grillgemüse, die mit (für das Gericht) eher günstigen 23 Euro auf der Wochenkarte ausgewiesen waren, aber mit 35 Euro auf dem Beleg standen. Wir sahen es erst zu Hause und wunderten uns. Sei's drum, die Lende war medium und zart, die Steinpilze mit Trüffelölsoße gut aufeinander abgestimmt, das Gemüse bissfest, aber nicht zu sehr. Allein die Würzung wunderte uns. Fast schien es, als wäre in der Küche auf ein fertiges Gericht am Pass eine weitere Hand mit Salzflocken niedergegangen. Für uns war es zu viel Salz. Das Doradenfilet mediterraner Art (26) mit Kartoffeln, Tomaten, Oliven, Kapern und Sardellen war beim Fisch zart und gut austariert gewürzt, das Gemüseragout wiederum viel zu salzig.

Detailansicht öffnen Hübsch drapiert: eine Pasta fresca Salsiccia mit Pilzen und Tomaten. (Foto: Robert Haas)

Die Portionen waren jeweils angemessen, manchmal auch üppig, für ein Dessert jedenfalls waren wir zu satt. Auf der Karte gibt es Klassiker wie Tiramisu, auf den Wochenkarten zum Beispiel Schokomousse, Eisschokolade oder Crêpes mit Eis, neun Euro ist ein üblicher Preis dafür.

Wir haben sehr freundliches Personal erlebt und ein tolles Ambiente. Am Eingang steht ein Lolli-Glas für Kinder, nicht unerheblich für die Laune am Tisch. Die Qualität der Speisen war dagegen wechselhaft, wobei sich das am stärksten beim Würzen zeigte. Fleisch und Fisch hatten fast immer den idealen Gargrad, das Gemüse war meist genau richtig, die Teller kreativ angerichtet. Nur ein deutliches Zuviel oder Zuwenig bei Salz und Säure war bei unseren Besuchen durchgängig ein Thema. Aber auch das wird sich in der Küche einspielen. Dann steht dem ungetrübten Dolce Vita am Dom nichts mehr im Weg.

Pizzarei, Sporerstraße 2, 80333 München, Tel. 089/255 441 00, hallo@pizzarei.de, Öffnungszeiten: täglich 11 bis 23 Uhr.

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: sich nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.