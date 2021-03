Test-Angebot in München

Pro Woche soll jede Person einen solchen Test machen lassen können, hat der Bund beschlossen. Mittlerweile gibt es das Angebot zumindest schon in einigen Apotheken.

Von Jan Freybott und Janek Kronsteiner

Mit etwas Verzögerung haben Münchner Apotheken damit begonnen, kostenlose Schnelltests anzubieten. Ursprünglich sollte bereits am Montag jedem Bürger ein kostenloser Schnelltest pro Woche zur Verfügung stehen. Wegen Unklarheiten über die Abrechnung und räumliche Vorgaben hatte sich der Start jedoch verschoben.

Bereits seit Dienstag können etwa Kunden in der Stern-Apotheke in Berg am Laim einen Termin vereinbaren. Die Nachfrage sei groß, sagt Inhaber Michael Wilhelm, der die Tests montags und freitags anbietet. Fünf Minuten sind pro Kunden anberaumt. "Für Freitag sind wir bereits ausgebucht", sagt Wilhelm.

Ganz ohne Termin kann man sich in der Asam-Apotheke in der Sendlinger Straße testen lassen. Das Angebot steht bereits seit Montagabend. Auch hier sei die Nachfrage groß, sagt eine Mitarbeiterin der Apotheke. Deswegen wird auch die Asam-Apotheke bald Termine für die kostenlosen Tests einführen.

Andere Apotheken können aus verschiedenen Gründen noch nicht starten. In mehreren Apotheken ist man unsicher, wie man die Tests abrechnen soll, in anderen verzögert sich die Lieferung der Antigentests. Ob Apotheken die kostenlosen Schnelltests anbieten, ist ihnen überlassen und auch davon abhängig, ob sie die Vorgaben erfüllen können. So müssen die Tests etwa in einem separaten Raum durchgeführt werden. Auch müsse geschultes Personal dafür abgestellt werden.

Wie viele Apotheken die kostenlosen Schnelltests anbieten, sei derzeit noch nicht klar, heißt es vom Bayerischen Apothekerverband: "Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen." Um mehr Apotheken für die kostenlosen Schnelltests zu gewinnen, gibt der Freistaat pro durchgeführtem Test drei Euro dazu - zuzüglich zur Kostenpauschale, die der Bund bezahlt.

Mehrere Apotheker äußern derweil ihren Unmut darüber, dass ihr Personal bei den Impfungen nicht vorgezogen wird, obwohl es Coronatests durchführen soll. Apotheker sind in der Prioritätsliste in der Gruppe drei, in derselben Gruppe wie Supermarktmitarbeiter und Regierungsmitglieder.