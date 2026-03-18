Nach einem jahrelangen steilen Anstieg und einem Absturz vom Jahr 2022 an haben sich die Immobilienpreise in München inzwischen stabilisiert und steigen wieder leicht an. Laut dem Marktbericht des Immobilienverbands Deutschland Süd (IVD) kostet eine Eigentumswohnung im Bestand mit gutem Wohnwert in der Landeshauptstadt durchschnittlich 7800 Euro je Quadratmeter.
Neue Immobilienpreis-StudieWas Eigentumswohnungen und Häuser in München derzeit kosten
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Erst stiegen die Immobilienpreise steil an, dann stürzten sie ab – und nun? Eine Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt bereitet Experten Sorgen.
Von Patrik Stäbler
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