NachhaltigkeitShampooflaschen sollen nicht im Müll landen – sondern im Pfandautomaten

Lesezeit: 3 Min.

29 Cent pro Flasche: Der Pfandautomat von Reo nimmt Verpackungen für Shampoos, Duschgel und andere Körperpflegeprodukte zurück, damit sie gereinigt und wieder befüllt werden können.
29 Cent pro Flasche: Der Pfandautomat von Reo nimmt Verpackungen für Shampoos, Duschgel und andere Körperpflegeprodukte zurück, damit sie gereinigt und wieder befüllt werden können. (Foto: Reo)

Viele Kosmetikverpackungen werden einfach verbrannt, anstatt sie zu recyceln. Ein Start-up will das jetzt ändern und testet sein System in München. Wie das funktioniert.

Von Catherine Hoffmann

Wer Shampoo, Duschgel oder Gesichtscreme kauft, denkt selten über die Verpackung nach. Leere Flaschen und Dosen wandern in den Wertstoffcontainer beziehungsweise gelben Sack oder direkt in den Restmüll. Tatsächlich wird nur ein kleiner Teil der Kunststoffverpackungen zu hochwertigem Material recycelt. Vieles wird lediglich energetisch verwertet, also verbrannt, oder zu Rezyklat verarbeitet – Rohmaterial für Parkbänke oder Blumentöpfe. Ein echter Kreislauf, der Ressourcen schont, entsteht so nicht.

