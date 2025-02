Wo man in München auch hinschaut, sind die Menschen in ihre Handys vertieft und dank Kopfhörer von ihrem Umfeld abgeschottet. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn nicht mehr miteinander gesprochen wird?

Kolumne von Imaan Huseen Dinnle

Wenn ich durch die Münchner Innenstadt spaziere oder in die U-Bahn steige, fällt mir auf, wie viele Menschen mit ihren Handys beschäftigt sind und Kopfhörer tragen. Nach gut zehn Jahren in München habe ich inzwischen das Gefühl, dass zwischenmenschliche Begegnungen oder gar Interaktionen komplett aus dem Stadtbild verschwunden sind. Selbst wenn man jemanden ansprechen würde, und sei es nur mit einem saloppen Spruch, er oder sie würde es gar nicht bemerken, weil er a) ganz in sein Gerät vertieft ist - und b) nichts hört außer das, was das Gerät durch die Hörer bläst.