Kommentar von Susanne Hermanski

Selbst flammende Kulturfreunde waren ins Grübeln geraten. Sie sahen, wie die Isarphilharmonie als Herzstück des Gasteig-Interims in Sendling Gestalt annahm, wie die Stadt München mitten in der Pandemie eine tolle Behausung für ihre Philharmoniker schuf, die nicht nur für die Zeit der Gasteig-Sanierung, sondern auch danach noch einen guten Konzertsaal abgeben dürfte. Und der Freistaat? Würde der Freistaat je beginnen mit den Bauarbeiten für sein eigenes Konzerthaus im Werksviertel, für diesen "Leuchtturm" für Bayern, den Markus Söder versprochen hatte? Oder würde an seiner Stelle für immer traurig ein Riesenrad seine Kreise drehen, das dort als Platzhalter steht?

Manche glaubten sogar, der Freistaat werde mit einsteigen dort unten, am Flaucher, werde verzichten, werde lieber sparen angesichts Corona-geschwächter Staatssäckel. Sie alle haben den Stolz der Landesregierung auf ihre eigene Gestaltungsmacht unterschätzt. Maßlos überschätzt haben sie aber die Bereitschaft von CSU und Freien Wählern, mit einer von SPD und Grünen regierten Stadt in Verhandlung zu treten nach dem Motto: Dürfen wir auch mitspielen? Nein! Vorher würde die Bavaria von ihrem Sockel hüpfen und nach Berlin auswandern.

Das Konzerthaus wird also Wirklichkeit werden. Mit Planungsphase drei ist nicht etwa nur bewilligt, dass die Experten weiter auf dem Projekt herumdenken. Mit der Entscheidung ist ein Durchbruch gelungen in der wohl kritischsten Phase der Entstehungsgeschichte. Die Bürger Münchens und die Bayern außerhalb ihrer Landeshauptstadt können sich darüber freuen. Und das nicht nur, weil sie in den nächsten Jahren gut unterhalten sein werden vom Wettlauf Stadt gegen Land ums beste Konzerthaus - Konkurrenz beflügelt.

Für die Menschen in München, aber auch in ganz Bayern beginnt damit ein neues Kapitel im Gedeihen ihrer Heimat. Als Ort der Künste und für Künstler, als Magnet für Kreative. Und wenn alles gut geht, wird es am Ende heißen: München leuchtet. Und Bayern erst recht.