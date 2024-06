Der „Schneewittchensarg“ ist tot, es sprießt die Hoffnung auf eine Musikoase! So lässt sich am plakativsten zusammenfassen, was Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kunstminister Markus Blume (CSU) bei der Pressekonferenz nach der jüngsten bayerischen Ministerratssitzung verkündeten: „Das Konzerthaus kommt“, sagte Söder, „ein Juwel für München und ein Bekenntnis zur Hochkultur im Freistaat.“ Doch es komme „nicht alles, was man sich de luxe gewünscht hat“, so der Ministerpräsident.