Der Freistaat will den Erbbaurechtsvertrag für das Konzerthaus im Münchner Werksviertel neu verhandeln, sich dabei aber nicht auf ein Fertigstellungsdatum verpflichten. Daran könnte das ganze Projekt scheitern.

Von Sebastian Krass, Susanne Hermanski, Klaus Ott

Es waren große Worte, die Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) nach der Kabinettssitzung am 11. Juni sprach: „Wir bauen ein Konzerthaus von überregionaler Bedeutung!“ So wird er in der Pressemitteilung zitiert. Der Ministerrat beende „die Denkpause und läutet die Umsetzungsphase ein“, erläuterte Blume und verkündete: „Unser Anspruch: 50 Prozent der Baukosten bei 100 Prozent Erlebnis.“