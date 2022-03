Interview von Susanne Hermanski

Neun Jahre lang war Kurt Faltlhauser (CSU) Finanzminister in Bayern, 15 Jahre saß er im Bundestag als Experte für Finanzen. In all der Zeit engagierte er sich oft als heimlicher Kunstminister, seit 17 Jahren besonders für ein neues Münchner Konzerthaus. Den Passus der Verfassung, "Bayern ist ein Kulturstaat", hat er immer ernst genommen. Das Fundament seiner Kenntnis Münchens als Kulturstadt legte sich in seiner Jugend, da jobbte er als Stadtführer. Nun äußert sich Faltlhauser nach der Ankündigung von Markus Söder, er wolle eine "Denkpause" in Sachen Konzerthaus einlegen.