Von Anna Weiß

Der Schmerz um den Verlust von Münchens Ausnahmeclub Harry Klein sitzt bei vielen Liebhabern des Nachtlebens mit einer Passion für elektronische Tanzmusik jenseits aalglatter Mainstream-Tracks immer noch tief. Doch es gibt Hoffnung für die Stadt: Junge Kollektive streben auf, neue Partyreihen wachsen organisch aus der produktiven Spannung, die durch den Austausch von Kunstschaffenden entsteht.

So findet am Donnerstag erstmalig "Sonic Hypnosis" im Import Export statt. Verantwortlich für die neue Veranstaltungsreihe ist ein Trio: Die Fotografin Enid Valu, die sich mit ihrer roten Sonnenbrille als Markenzeichen einen Ruf als Konzertfotografin in der Münchner Subkultur erarbeitet hat, der Musiker Maasl Maier (Embryo, Karaba) sowie der Künstler mit dem Alias "Auge Visuals" laden das französische Duo Heimat, Hunger aus Deutschland sowie den Münchner DJ Handplant ein.

Die erste Ausgabe steht ganz im Zeichen des experimentellen Electros. Armelle Oberlé und Olivier Demeaux nennen sich Heimat, ihre von hypnotischen Klängen geprägten Stücke bauen sich mal langsam, mal rasch auf und werden von Oberlés eigentümlichen Gesang geprägt. Hunger, bestehend aus den Künstlern Christoph Rothmeier am Schlagzeug und Jörg Hochapfel an den Keys, machen ganz und gar ungefällige Musik. Beide Künstler sind in mehreren Bandprojekten aktiv, arbeiten interdisziplinär. DJ Handplant ist in München kein Unbekannter, legte unter anderem in der Roten Sonne oder bei Radio 8000 auf.

Für die kommenden Ausgaben von "Sonic Hypnosis" planen Valu, Maier und Auge auch genreübergreifende Veranstaltungen. "Wir wollen Jazz, Punk, experimentellere Musik und verschiedene Szenen zueinander bringen", sagt Auge, "so viele Events widmen sich nur einem Thema, wir wollen das ein bisschen breiter fächern".

Sonic Hypnosis Vol.1, Do., 1.6., Import Export, Schwere-Reiter-Str. 2h,