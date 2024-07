Im Sommer heißt es: Raus, raus, raus! Raus an die Luft. Raus aus den eigenen vier Wänden. Oder gleich: Raus aus dem Land, hinweg in ferne Gefilde. Auf die bayerische Konzertwelt übertragen heißt das, dass zum einen vieles „open air“ passiert. Und zum anderen, dass vor allem im August das musikalische Angebot merklich zusammenschrumpft. Wer trotzdem Live- Musik erleben will, der hat im Theatron Musik-Sommer im Olympiapark eine sichere Bank. Der startet am 8. August mit Babanelly, Gündalein und Swango und damit mit Hip-Hop. Danach geht es bis zum 25. August vorwiegend mit lokalen Acts querbeet durch fast alle Genres.

Eine weitere Option: Das Bardentreffen in Nürnberg. Auch das hat lange Tradition und ist wie der Musik-Sommer kostenlos. Nur muss man zumindest von München aus ein Stückchen fahren. Dafür kann man dort unter dem diesjährigen Motto „Mediterranean Crossing“ vom 26. bis zum 28. Juli etwa den psychedelischen Wüsten-Blues von Tamikrest (27. Juli) erleben, die schrägen Wiener Lieder von Voodoo Jürgens (28. Juli), den türkischen Psychedelic-Rock von Gaye Su Akyol oder den quirligen Folk-Pop-Mix der Griechin Marina Satti (beide 28. Juli). Und das wären doch ein paar Argumente.

Wem Nürnberg zu weit ist oder das Bardentreffen zu überlaufen, der kann im August ins Import Export schauen. Dort im Münchner Kreativ-Quartier läuft immerhin schon zum siebten Mal und zum zweiten Mal unter dem Namen „Phre“ das Sommerfestival der Subkultur-Zentrale. Das Wort stammt vom Afrofuturisten Sun Ra, der es als Genre-Bezeichnung für seine Musik nutzte. Geboten bekommt man bei „Phre“ zwischen dem 1. und dem 31. August 30 Bands plus DJs an 15 Tagen. Und auch dort geht es wie in Nürnberg recht international zu. Das zeigt schon der Auftakt mit der marokkanischen Gnawa-Musikerin Hind Ennaira. Im Vorprogramm spielen die Münchner Kraut-Rocker Embryo mit Dembo Jobarteh als Gast. Am 3. August tritt das Sufi-Trance-Jazz-Trio Le Cri du Caire aus Frankreich und Ägypten auf, das zuvor am 28. Juli auch auf dem Bardentreffen ist. Interessant dürfte auch der Auftritt von Enik & The Paranormal String Quartet aus München am 9. August werden. Und sonst gilt: Das Programm beginnt meistens im Hof, und am späteren Abend geht es dann nach drinnen.

Wer allgemein lieber vier heimelige Wände bei Konzerten um sich hat, auch das lässt sich im August haben. Da wäre etwa das Konzert der Noiserock-Band A Place To Bury Strangers, die seit 20 Jahren den Ruf mit sich herumträgt, New Yorks lauteste Band zu sein. Den Beweis dafür gibt es am 7. August in der Milla. Ruhiger geht es am selben Tag bei Devendra Banhart in der Theaterfabrik zu. Der amerikanisch-venezolanische Singer-Songwriter hat sich auf seinem aktuellen Album „Flying Wig“ vom Freak-Folk verabschiedet und kredenzt stattdessen eine Mischung aus Americana und Soul.

Noch etwas größere Wände gibt es bei Justin Timberlake. Der tritt am 21. und 22. August mit seinem neuen, leider nicht ganz so großen Album „Everything I Thought It Was“ im Gepäck gleich zweimal in der Olympiahalle auf. Eher umgekehrt ist es bei der Radiohead-Nachfolger-Band The Smile aka Thom Yorke, Jonny Greenwood und Tom Skinner. Deren zweites Album „Wall Of Eyes“ ist toll, das Konzert im Zenith fällt aber leider aus. Schade.