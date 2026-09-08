Ist Melancholie tanzbar? Wer die Musik von Goran Bregović and his Wedding & Funeral Band kennt, für den hat sich die Frage erübrigt. Denn was wesentlich in der Melancholie der bosnischen Sevdalinka wurzelt, wird bei Bregović & Co live zu einer wilden Balkan -Party. Wie das funktioniert, das zeigt die im Februar erschienene Single „God is not Your Babysitter“, der eigentlich längst ein gleichnamiges Album folgen sollte. Darin dichtet der 76-Jährige „Life is not a candy / Life is very bitter / God is not your babysitter“. Und die Musik dazu? Ist beschwingt und tanzbar bis zum Gehtnichtmehr. Im Zuge der zugehörigen „God is not Your Babysitter“-Tour kommt Bregović damit am 10. September in die Muffathalle.

Wer ihn nicht kennt: Goran Bregović hat als Gitarrist die wohl prägendste Rockband Jugoslawiens Bijelo Dugme mitgegründet. Und mit genau dieser wird er am 17. Oktober noch einmal nach München kommen, um im Zenith deren 50. Geburtstag zu feiern.

Groß gefeiert wird auch am 12. September in Giesing. Denn da steht wieder das Stadtviertel-Fest „Ois Giesing“ an. Mit vielen Musikern an diesmal noch mehr Orten, darunter etwa Murena in der Kistlerstraße und H. P. Zinker am Grünspitz. Ebenfalls am 12. September heißt es im ehemaligen Gasteig „Dead Cat Walking“. Nur handelt es sich hier um eine Abschiedsfeier. Denn die Zwischennutzung „Fat Cat“ muss am 30. September raus. Und mit einem bunten Live-Programm wollen die Macher nochmal „Danke!“ sagen.

Die Tage darauf steht dann die große Woche von AnnenMayKantereit an. Denn die Kölner werden am 15., 16. und 18. September gleich dreimal in der Olympiahalle spielen. Das Geheimnis der ehemaligen Straßenband? Das könnte darin liegen, dass sie ihre Melancholie ebenfalls sehr süß verpackt, und Henning Mays dunkler Bariton so wohlig grummelt. Immerhin zweimal treten am 17. und 18. September Kruder & Dorfmeister in der schon ausverkauften Muffathalle auf. Das österreichische DJ-Duo hat mit seinem atmosphärischen Elektrosound und Jazz-infizierten Beats in den Neunzigern die Tanzflächen erobert. Die aktuelle Tour heißt „K&D Kicks 30“. Geboten wird laut Ankündigung aber „keine Retrospektive, sondern eine lebendige Fortsetzung“, mit Referenzen an die vergangene Zeit.

Am 26. September tritt mit dem britischen Duo Autechre in der Muffathalle eine weitere Elektronik-Legende aus den Neunzigern auf. Im Vergleich zu Kruder & Dorfmeister war der unter anderem von Abstract Techno, Ambient und Noise geprägte Elektronik-Sound von Rob Brown und Sean Booth oft noch experimenteller, radikaler. Und live entwickelten die beiden die Angewohnheit, ihre Sets in völliger Dunkelheit zu spielen. Das machen sie, so heißt es, auch jetzt wieder in München, wo Autechre angeblich das letzte Mal im längst vergangenen Ultraschall-Club aufgetreten sind.

Spielen ihre Gigs gerne in Dunkelheit: das britische Duo „Autechre“. Foto: Baffic

Ebenfalls viele Jahre nicht mehr hier waren The Pussycat Dolls. Und zwar einfach deswegen, weil es die 1995 unter anderem von der Schauspielerin Christina Applegate mitgegründete Tanz- und Musik-Truppe jahrelang nicht gab. Laut Legende traten die Dolls in den Neunzigern jede Woche im Viper Room auf, dem Nachtclub von Johnny Depp am Sunset Strip. Nun versuchen die verbliebenen Dolls Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt und Ashley Roberts am 14. September in der Olympiahalle ihr Comeback. Unterstützt werden sie dabei von US-Rap-Ikone Lil’ Kim im Vorprogramm. Nicht ganz so legendär wie The Pussycat Dolls, aber zumindest ein bisschen sind die Bayern-Rap-Pioniere und ehemaligen Doppel-D-Mitglieder Grämsn & Spliff, die am 24. September in der Milla auftreten.

Was gibt es noch im September? Ach so, Lambert ist zurück. Der Mann mit der Maske am Klavier. Sein neues, mit Gästen wie Kat Frankie aufgenommenes Album heißt „I Am Not Lambert“. Am 17. September stellt er es im Live/Evil vor, das, weil auch im ehemaligen Gasteig, wohl ebenfalls bald schließen muss. Mit dem Fat Cat verliert auch das Schlagzeug-Harfen-Duo Duende seinen Proberaum, das am 18. September sein lange erwartetes Debütalbum „Ev Giza“ im Import Export vorstellt. Und noch ein Münchner Release: Die Sängerin Sinem präsentiert am 23. September ihr zweites Album „Hatun“ in der Milla. Wieder mit Tom Wu am Schlagzeug. Wieder mit Klassikern des Anadolu-Rock. Aber diesmal auch mit eigenen Liedern.