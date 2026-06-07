Musik und Fußball bringen die Menschen zusammen. Das hat der Pop-Sänger Peter Schilling kürzlich in einem SZ-Interview gesagt . Und wenn er damit recht hat, könnte es ja sein, dass wenn Musiker noch zusätzlich in einem Fußball-Stadion spielen, diese positive Wirkung sogar noch verdoppelt wird. Die Probe aufs Exempel lässt sich in diesem Juni in der Münchner Allianz-Arena machen, wenn dort zuerst am 11. und 12. Juni Linkin Park auftreten, am 17. Juni die Foo Fighters und wenn vom 25. bis 27. Juni The Weeknd dort gleich dreimal auf der Bühne und vielleicht ja auch mal unten auf dem Rasen steht. Als Grund steht dahinter die Sanierung des Olympiastadions. Aber es passt natürlich auch perfekt ins WM-Jahr.

Und wo wir bei Musik in Sportstätten sind: Am 12. Juni spielen die bayerischen Gypsy-Rocker Django 3000 auf dem Sportplatz Herrsching, das in diesem Jahr seinen 1250. Geburtstag feiert, und Ende Juni treten im Rahmen des „Kultursommers Starnberg“ gleich drei Acts open air beim Münchener Ruder- und Segelverein in Starnberg auf. Und zwar sind das die Münchner Reggae- und Funk-Band Jamaram (25.6.), die 25 Jahre „On the road“ feiern, Sängerin Fola Dada (27.6.), die 2022 den Deutschen Jazzpreis gewann, und die Singer-Songwriterin Ami Warning (28.6.) aus München.

Vom 25. bis 27. Juni singt The Weeknd in der Allianz-Arena. Sebastien Nagy

Was haben wir noch? Ein Zirkuszelt. Okay, da wären wir nicht mehr direkt beim Sport, sondern eher bei der Akrobatik. Aber weil sich im Circus Krone mit dem Konzert der Münchner Indierock-Heroen The Notwist am 9. Juni und der US-Rock-Legende Suzi Quatro am 19. Juni Spannendes tut, sei diese Ungenauigkeit verziehen.

Und wo wir bei Musik in Zelten sind: Das Sommer-Tollwood startet und in der Musik-Arena ist dort etwa am 19. Juni das Konzert von Beat performing King Crimson zu erleben. Beat, das ist eine Allstar-Band bestehend aus Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin und Danny Carey. Mit Belew und Levin pulsiert da immerhin zur Hälfte Crimson-Blut. Und benannt haben sie sich nach dem zweiten Album der Progrock-Band, die darauf einen auf New Wave machte.

Weitere interessante Tollwood-Zelt-Konzerte im Juni: Der Auftritt des Herbert Pixner Projekts am 24. Juni mit „handgemachter Alpenmusik“ aus Südtirol sowie das Konzert der Austropop-Legende Wolfgang Ambros, der am 29. Juni „das Beste vom Besten“ spielt. Ambros steht seit Anfang der Siebziger auf der Bühne. Und fast genauso lang ist die nur vier Jahre jüngere, britische Punk-Legende T. V. Smith unterwegs. Das machte er anfangs mit den Adverts, seit 1990 ist er solo. Und solo erleben kann man den inzwischen 70 Jahre alten Musiker am 27. Juni in der Szenerie im Theater Drehleier. Das ist jetzt kein Sportplatz und kein Zelt, aber für ein Punk-Konzert in München doch ein eher ungewohnter Ort.

Wer noch mehr Punk will: In der X-Bar gibt es am 18. Juni mit den 2nd Class Substitutes und den Bunt Cunnies zweimal Punk aus Wien. Außerdem lassen dort The Movement aus Dänemark am 24. Juni den Mod-Rock aufleben. Im Kafe Kult bringt am 16. Juni das australische Trio Stepmother den Proto-Punk und den guten alten Rock’n’Roll zurück. Und ebenfalls dort spielen am 21. Juni Death Lens, eine Punk-Band aus Los Angeles, die wegen ihrer hispanischen Wurzeln und Garagen- und Surf-Rock-Einflüsse gerne mit den Suidicidal Tendencies verglichen wird.

Alpenmusik im großen Zelt: Das Herbert Pixner Projekt spielt auf Tollwood. Karin Lernbeiss

Ist Dobré spanisch? Nö, tschechisch? Okay, am Ende ist es nur etwas, das der von „BR-Puls“ mal so genannte „Folk-Pop-Spinner“ Joe Dobroschke aus seinem Namen destilliert hat. Dobroschke steht als Singer-Songwriter wesentlich hinter der 2006 gegründeten Münchner Band, die mit ihrem warmherzigen Kirmes-Pop vor Jahren mal hoch gehandelt wurde, sich zuletzt aber ziemlich rar gemacht hat. Passend zu diesem wegen der WM an Konzerten doch etwas raren Monat.

Am 19. Juni feiern Dobré jedenfalls ihren 20. Geburtstag in der Milla. Und im Gepäck haben sie „In Our Early Twenties“: Eine Anthologie ihrer Songs von 2020 bis 2025, analog zu haben im nostalgischen „Flohmarktfund-Look“. Gibt’s von Dobré eigentlich einen Fußball-Song? „Buy Me a Ticket“? Oder „Number in the Back“ vielleicht?