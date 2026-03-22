„Ich kenne die Kälte der Zelle, die Einsamkeit, die Angst. Und ich möchte Ihnen sagen: Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht vergessen." So formulierte es Maria Kalesnikava , die belarussische Bürgerrechtlerin und Flötistin, am 14. März in Aachen. Mit vierjähriger Verspätung konnte sie dort den Karlspreis in Empfang nehmen, den man ihr bereits 2022 zuerkannt hatte. Damals saß sie in ihrem Heimatland im Gefängnis. Als eine der Organisatorinnen der Massenproteste in Belarus nach der Präsidentenwahl war sie im September 2020 festgenommen worden. Seit vergangenem Dezember ist sie nun frei. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte auf Druck der USA mehr als 120 politische Gefangene aus der Haft entlassen. Weitere sollen in diesen Tagen folgen.

Eine, die nie aufgehört hat, an das Schicksal ihrer Freundin Maria Kalesnikava zu erinnern, ist die ukrainische Sängerin und Dirigentin Viktoriia Vitrenko. Zusammen mit der Belarussin und der Performerin Jasmin Schädler hat sie 2017 die Initiative Interakt gegründet. 2021 entwickelte Vitrenko ihr Soloprojekt „Limbo“, was einen Zustand des Wartens, der Ungewissheit beschreibt. Die Sorge um die Freundin, die eigene Isolation während der Pandemie und die wachsenden Spannungen zwischen der Ukraine und Russland damals, all das hat Vitrenko in diesem Programm verarbeitet.

Zu erleben ist Vitrenko nun in München, am 25. März, 19 Uhr, in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste am Max-Joseph-Platz 3. Salome Kammer, Direktorin der Abteilung Musik der Akademie, wird die Künstlerin im Gespräch vorstellen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung werden am Haupteingang der Residenz Platzkarten vergeben.

Ihr ist in München ein Konzertabend gewidmet: Maria Kalesnikava, die belarussische Bürgerrechtlerin und Flötistin, hier bei der Verleihung des Karlspreises am 14. März. Ina Fassbender/AFP

Noch gibt es einige wenige Karten für einen Abend mit Jonas Kaufmann am 15. April in der Isarphilharmonie. Der Startenor feiert mal wieder die Operette, für deren Renaissance auch in den Konzertsälen er selbst einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet hat. Durch seine Alben, Konzertprogramme und zuletzt sein Debüt als Eisenstein in der „Fledermaus“ an der Wiener Staatsoper. Aktuell tourt Kaufmann mit „Magische Töne“, einem Programm mit berühmten Melodien von Operetten-Komponisten wie Franz Lehár, Emmerich Kálmán oder Karl Goldmark. An seiner Seite ist die schwedische Sopranistin Malin Byström, Jochen Rieder steht am Pult der Philharmonie Baden-Baden.

270 Jahre Wolfgang Amadeus Mozart. Einer, der das Geburtstagskind gar nicht oft genug hochleben lassen kann, ist Rolando Villazón. Zuletzt im Januar als Intendant der Salzburger Mozartwoche, und nun auf seiner Konzerttour gemeinsam mit dem Alte-Musik-Ensemble PRJCT Amsterdam unter der Leitung von Maarten Engeltjes. Am 20. April gastiert der Mozart-Enthusiast im Münchner Herkulessaal. Das Programm kreist um Arien und Szenen für Könige, Kaiser und einen Vogelfänger, mit Musik aus Mozart-Opern wie „Idomeneo“, „La clemenza di Tito“,„ Il re pastore“ und „Die Zauberflöte“. Für das Duett „Papageno! Papagena!“ aus dieser Oper hat sich Villazón etwas Besonderes einfallen lassen: Für jede Stadt seiner Tour konnte sich eine Sopranistin oder Mezzosopranistin bewerben, die mit ihm zusammen auftritt.

Joana Mallwitz ist im April Gastdirigentin des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Hannes P Albert/picture alliance/dpa

Um Jobs bewerben muss sich Joana Mallwitz, 40, wohl schon geraume Zeit nicht mehr. Seit 2023 ist sie Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin. Zuvor war sie Generalmusikdirektorin am Theater Erfurt und am Staatstheater Nürnberg. Als Gastdirigentin ist Mallwitz begehrt und hat nun mal wieder Ja gesagt zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Am 16. und 17. April widmet sie sich im Herkulessaal unter anderem der Symphonie Nr. 2 von Kurt Weill, die 1933 entstand, im Jahr, in dem der jüdische Komponist Nazi-Deutschland verließ. Für Mallwitz öffnet dieses Meisterwerk ein Fenster direkt ins Berlin der 1920er-Jahre. Es beamt die Zuhörer mitten hinein die widersprüchliche Atmosphäre der Zwischenkriegszeit, wild, kreativ, aggressiv, aber auch melancholisch, denn das Trauma des Ersten Weltkriegs hallt nach.