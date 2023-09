Von Jürgen Moises und Michael Zirnstein

Der Sommer war sehr groß, könnte man mit Rainer Maria Rilke sagen. In der Tat war es für Pop- und Rockfreunde eine gigantische Freiluftsaison heuer, mit elf Riesenkonzerten allein im Olympiastadion von Pink über Bruce Springsteen und The Weeknd bis zu vier Mal jenen deutschen Arena-Rammböcken, die manch einer lieber vergessen wollte. Wenn nun mit dem "Superbloom"-Festival die Münchner Open-Air-Saison zu Ende gegangen ist, muss sich aber niemand im stillen Kämmerlein einschließen, oder, wie Rilke es formuliert hat: "Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben ..." Bis nächstes Jahr Coldplay (15., 17. & 18. August), Andreas Gabalier (22. Juni), Roland Kaiser (29. Juni) und bestimmt noch etliche mehr das Olympiastadion, den Königsplatz und vielleicht das Messegelände bespielen, locken jetzt schon in der Hallensaison viele Stars in ihre Konzerte. In geselliger Runde in den Clubs ebenso wie zu Massenaufläufen in den großen Hallen - eine Auswahl.