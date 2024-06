Troye Sivan in München

In der Zenith-Halle liefert der queere Popstar Troye Sivan eine Show, deren Qualität hinter der Musik zurückbleibt.

Von Thomas Studer

Wahrscheinlich gibt es grad keinen Popstar mit schöneren Augen als Troye Sivan. Im poolblauen Blick des australischen Sängers, 29, lässt es sich leicht untergehen. Eigentlich. Als Sivan aber in der ausverkauften Münchner Zenith-Halle spielt, hängen seine Lider oft ungewollt tief. So dass sein Schlafzimmerblick in einen Ausdruck schläfrigen Desinteresses verrutscht.