Eigentlich fand am 6. März 2021 im Gasteig die eigentliche Uraufführung statt, noch abrufbar in der ARD-Mediathek, doch seinerzeit coronabedingt ohne Publikum und mit Abstandsregeln. Umso mehr gespannt war man auf die Liveaufführung des virtuosen Liederzyklus „Where are you?“ von Ondřej Adámek, die nun in der Isarphilharmonie unter Leitung von Sir Simon Rattle stattfand, dem gerade der Maximiliansorden, die höchste Bayerische Auszeichnung, verliehen wurde.