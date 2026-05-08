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Gemeinsamer Auftritt von Sir Simon Rattle mit Ehefrau Magdalena KoženáEin Konzert mit  „Wow“-Effekt

Lesezeit: 1 Min.

„Where are you?“ ruft Magdalena Kožená in ein Megafon, ihr tschechischer Landsmann Ondřej Adámek hat das Stück speziell für die Mezzosopranistin komponiert.
„Where are you?“ ruft Magdalena Kožená in ein Megafon, ihr tschechischer Landsmann Ondřej Adámek hat das Stück speziell für die Mezzosopranistin komponiert. Astrid Ackermann

Sogar ein Megafon kommt zum Einsatz bei der ersten Liveaufführung von Ondřej Adámeks Zyklus  „Where are you?“ mit dem BRSO in der Isarphilharmonie.

Kritik von Klaus Kalchschmid

Eigentlich fand am 6. März 2021 im Gasteig die eigentliche Uraufführung statt, noch abrufbar in der ARD-Mediathek, doch seinerzeit coronabedingt ohne Publikum und mit Abstandsregeln. Umso mehr gespannt war man auf die Liveaufführung des virtuosen Liederzyklus „Where are you?“ von Ondřej Adámek, die nun in der Isarphilharmonie unter Leitung von Sir Simon Rattle stattfand, dem gerade der Maximiliansorden, die höchste Bayerische Auszeichnung, verliehen wurde.

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Probe des BR-Symphonieorchesters
:Sir Simon Rattle bei der Millimeterarbeit zusehen

Ein bisschen schneller. So schmutzig wie möglich. Und das Klatschen bitte nicht so locker: 1000 SZ-Leser dürfen bei einer Orchesterprobe in der Münchner Isarphilharmonie den großen Dirigenten in Interaktion mit Komponist, Gesangssolistin und Musikern erleben.

Von Thomas Becker

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