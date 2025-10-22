Es ist auch etwas unwirklich. Als Simply Red ihr Album „Picture Book“ veröffentlichten, war Tschernobyl noch nicht explodiert, die Mauer nicht gefallen und der ganze Irrsinn der Gegenwart in seinen Facetten kaum denkbar. Wenn Mick Hucknall nun auf die Bühne der Olympiahalle tritt und ein Mini-Filmchen auf den Leinwänden abspielen lässt, wo er als pausbäckiger Newcomer selbstbewusst tönt, er wolle der Beste sein, wirkt das wie ein Gruß aus einer anderen Welt. Dann starten Simply Red das Programm auch noch mit der jazzgetönten Weltschmerzhymne „Sad Old Red“ – „Sad old Red, that’s what I am, all the Time, all Night“ – und man fragt sich erst recht, wo all die Jahre geblieben sind, die der Sänger damals schon vermisste.

Nun ist es auf der anderen Seite aber auch Programm, dass das britische Septett knappe zwei Stunden lang in der musikalischen Erinnerung vor allem der ersten vier Erfolgsalben schwelgt. Simply Red sind auf Jubiläumstour zum 40-jährigen Bandbestehen und schaffen es, im großen Entertainmentrahmen ziemlich genau den Sound zu reproduzieren, den man von den Platten kennt. Bis hinein in die Saxofonlinien von Ian Kirkham, der neben Mick Hucknall als einziger Musiker auf der Bühne noch zur Originalbesetzung gehört, erkennt man die Lieder wieder, die Hits von „Money’s Too Tight (To Mention)“ über „Enough“ bis „The Right Thing“.

Die Halle verwandelt sich in eine soulpoppige Wohlfühloase in bunt sanftem Licht, und die einzelnen Songs gehen im Laufe des Abends immer mehr in einen Flow akustischer Ähnlichkeiten über. Mick Hucknalls Stimme ist markant präsent, sie bestimmt das Klangempfinden während der Show. Bild, Ton und Ablauf sind dabei vor allem auf ihn als Zentrum zugeschnitten. Er ist Simply Red und um ihn herum läuft geschmeidig das künstlerische Geschehen ab.

Denn auch die Arrangements lassen bis auf ein paar Saxofon-Einlagen wenig Raum für solistische Extravaganzen. Simply Red ist Mick Hucknalls Popvision, und die Band hilft ihm dabei, sich den Traum weiterhin zu erfüllen. Am Ende folgen noch „Something Got Me Startet“ und das Four-Tops-Cover „Reach Out (I’ll Be There)“ als Zugabe, bevor das Konzert zur Anfangsstimmung zurückkehrt, mit „Holding Back The Years“ die Melancholie des Erinnerns feiert und die Soul-Nostalgie ziemlich perfekt macht.