„Bandit“ heißt nicht nur ein Song des Künstlers: Bei einem Konzert des US-Rappers Caleb Zackery Toliver, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Don Toliver“, haben am vergangenen Donnerstagabend in der Münchner Olympiahalle Halskettenräuber ihr Unwesen getrieben. Die Münchner Polizei fahndet nach dem oder den Tätern – und sucht Zeugen.

Gegen 21.20 Uhr wurde ein 26 Jahre alter Münchner beraubt. Ein Unbekannter riss ihm Ketten vom Hals. Anschließend flüchtete der Täter. Der 26-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen im Bereich des Halses und Nackens. Etwa eine Stunde später kam es zu einer weiteren Tat, die beobachtet werden konnte. Auch hier riss ein unbekannter Täter einem Konzertbesucher dessen Goldkette vom Hals und tauchte in der Menschenmenge unter.

Sowohl der oder die Täter als auch der unbekannte Geschädigte konnten noch nicht ermittelt werden. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.