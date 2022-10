Schnauzbart statt Frauenkleider: Brian Molko, Sänger und Gitarrist von "Placebo", zeigt sich in neuem Look (hier bei einem Konzert in Oslo im Oktober 2022).

Die britischen Queer-Rocker Placebo stellen in der Münchner Olympiahalle ihr neues, lange erwartetes Album "Never Let Me Go" vor.

Von Jürgen Moises

Verwirrung stiften. Das war es, was Placebo in ihren Anfängen Mitte der Neunziger erreichen wollten. Das Mittel dafür war ein androgyner, queerer Look, den sie als politisches Statement verstanden. Mit dem sie sich zugleich aber auch gegen den Machismo und Revisionismus des Britpop in Stellung brachten. Heute irritiert daran nichts mehr. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Placebo-Sänger und Gitarrist Brian Molko statt Frauenkleidern nun einen Schnauzbart trägt. Zum neuen Look gibt es auch ein neues, in den Charts wieder ganz vorne gelandetes Album, das die britische Band nun in der vollen Olympiahalle vorstellte.

"Never Let Me Go" heißt dieses achte und erste Studioalbum seit neun Jahren. Eine lange Zeit, in der Molko Vater und seine Drogenprobleme los geworden ist. Seine hohe, unverkennbare Stimme ist geblieben. Dafür ist Schlagzeuger Steve Forrest weg, was sich optisch auf der Bühne auswirkt. Da sieht man Molko und Bassist Stefan Olsdal vorne nebeneinander und im Hintergrund eine vierköpfige Band. Und über alldem schweben frei bewegliche Monitore, die das Bühnengeschehen in Form von oft verschwommenen oder verzerrten Bildern vervielfachen. Passend zum neuen Album, das laut Molko das Chaos der letzten Jahre zusammenfasst. Es geht um Drogen, Einsamkeit, um digitale Überwachung wie im mitreißenden "Surrounded By Spies" oder die drohende Öko-Apokalypse in "Try Better Next Time".

Stilistisch wird an bewährte Vorbilder wie David Bowie oder Depeche Mode angedockt. Avancierter Stadionrock, der noch immer zeitgemäß klingt, wenn auch in manch neuem Song nicht immer so zwingend. Wie auch das Konzert zuweilen etwas zu routiniert wirkt. Die minimale Kommunikation übernimmt Stefan Olsdal, der bei zwei Songs auch mal ans Klavier wechselt. Mit "Bionic" oder "The Bitter End" gibt es nur wenige alte Hits und im Zugabenteil zwei Cover. "Shout" von Tears For Fears. Und "Running Up That Hill" von Kate Bush, der dank der Serie "Stranger Things" 2022 wieder zum Welthit wurde. Auch damit zeigen sich Placebo am Puls der Zeit mitsamt ihrem Chaos. Denn der Schluss ist eine Kakophonie aus Feedback und nun vollends verschwommenen Pixel-Bildern.