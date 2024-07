Von Harald Eggebrecht

An zwei Abenden musizierte der exzellente Pianist Amadeus Wiesensee, Jahrgang 1993, im Nymphenburger Hubertussaal mit je einem hervorragenden Streichinstrumentalisten, zuerst mit dem hochbegabten Geiger Andrea Cicalese, geboren 2005 in Neapel, am zweiten Abend mit dem souveränen Cellomeister Valentin Radutiu, Jahrgang 1986, der neben seinen solistischen Auftritten auch erster Solocellist des DSO Berlin ist und als Celloprofessor in Dresden lehrt. Während Cicalese bei allem Talent noch auf dem Weg zu Persönlichkeit und unverwechselbarem Violinprofil ist, zeigte Radutiu cellistische Meisterschaft und musikalische Reife in imponierender Weise gerade im Zusammenspiel mit Wiesensee.