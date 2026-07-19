Bariton Christian Gerhaher gibt in München den Titelhelden in Monterverdis Oper „L’Orfeo“. Der konzertante Abend in der Musikhochschule bringt Studierende und Lehrende zusammen – und ist nicht nur deshalb inspirierend.

Eine Version des Mythos geht so: Apollon, Gott der Musik, drückt seinem Filius Orpheus eine Leier in die Hand. Der wird daraufhin ein Sänger, dessen Stimme selbst Stürme besänftigt. Er ist prädestiniert zum Opernhelden, aber nicht nur, weil er so gut singen kann. Er bringt auch eine erschütternde Liebesgeschichte mit. In Claudio Monteverdis Oper „L’Orfeo“ ist Orpheus das Gravitationszentrum.