Zum Hauptinhalt springen

„L’Orfeo“ an der Münchner MusikhochschuleWeltklasse-Bariton Christian Gerhaher singt mit Studierenden

Lesezeit: 1 Min.

Studierende und Lehrende der Münchner Hochschule für Musik und Theater im Einklang (links im Bild: Christian Gerhaher).
Studierende und Lehrende der Münchner Hochschule für Musik und Theater im Einklang (links im Bild: Christian Gerhaher). HMTM/Gregory Giakis

Bariton Christian Gerhaher gibt in München den Titelhelden in Monterverdis Oper „L’Orfeo“. Der konzertante Abend in der Musikhochschule bringt Studierende und Lehrende zusammen – und ist nicht nur deshalb inspirierend.

Kritik von Paul Schäufele

SZ bei Google bevorzugen

Eine Version des Mythos geht so: Apollon, Gott der Musik, drückt seinem Filius Orpheus eine Leier in die Hand. Der wird daraufhin ein Sänger, dessen Stimme selbst Stürme besänftigt. Er ist prädestiniert zum Opernhelden, aber nicht nur, weil er so gut singen kann. Er bringt auch eine erschütternde Liebesgeschichte mit. In Claudio Monteverdis Oper „L’Orfeo“ ist Orpheus das Gravitationszentrum.

Zur SZ-Startseite

Neuer Generalmusikdirektor für die Bayerische Staatsoper
:„Ich kann Musik nur so machen, wie ich bin“

Es ist eine Überraschung: Petr Popelka ist erst seit sieben Jahren Dirigent – nun wird er 2029 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Einer der Gründe: Die Chemie zwischen ihm und dem Orchester stimmt. Warum?

SZ PlusInterview von Egbert Tholl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite