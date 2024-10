Wegen Antisemitismus-Vorwürfen ist der Auftritt des Rappers Asifeh in der Muffathalle abgesagt worden. Die Geschäftsführung des Münchner Kulturzentrums, die die Halle für den 10. November vermietet hat, reagierte damit gemeinsam mit dem Veranstalter des Konzerts, Dar Jamila Productions, auf die Forderung von Werner Gaßner. Der Queer-Aktivist hatte in einer E-Mail an die Muffatwerk GmbH, die Münchner Medien und die Staatskanzlei darauf hingewiesen, dass der Rap-Künstler Asifeh, der in Palästina geboren wurde und in Wien lebt, den getöteten Anführer der Hamas, Yahya Sinwar, „verherrlicht“ habe. Angefügt waren Screenshots von zwei Instagram-Posts, die angeblich nach der Eliminierung des mutmaßlichen Verantwortlichen für das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 abgesetzt wurden.