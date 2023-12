Von Jürgen Moises

Am Ende ist es doch der Synthesizer, der die Menschen zum Aufstehen und zum Tanzen bringt. Bei "Sleeper in Metropolis" ist er zum ersten Mal zu hören. Ihrem 40 Jahre alten, ersten großen Hit, der Anne Clark damals zur Ikone der New-Wave-Szene gemacht hat. Und den die britische Poetin und Songwriterin in der bestuhlten, ausverkauften Muffathalle als vorletztes reguläres Stück spielt. Der 40. Geburtstag dieses Klassikers wird auch als Anlass für die aktuelle "Together Again Tour 2023" genannt. Das "Again" bezieht sich wiederum darauf, dass es auch im letzten Jahr schon 40 Jahre zu feiern gab. So lange stand Anne Clark da nämlich als Sängerin schon auf der Bühne, und dazu gab es auch schon eine Tour.