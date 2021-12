Von Anna Weiß

"Tauben fliegen weit in deine Augen, wie stark ist deine andere Stadt?" fragt die Band Endlich Rudern in ihrem aktuellen Stück "Tauben". Das Trio hat seinen Stil nach seinem Herkunftsort und frei nach den Indie-Idolen der Hamburger Schule "Münchner Schule" getauft. Diese Stilzuschreibung bedeutet für die Band hauptsächlich, dass sie macht, worauf sie Lust hat: einen im besten Sinne schrammeligen Indie-Rock und Musikvideos mit Alpakas drehen. Außerdem kommt sie eben aus München. Zum Ende des zweiten Corona-Jahres, in dem die Pandemie auch die Münchner Musiklandschaft geprägt hat, kann man fragen: Wie stark ist deine eigene Stadt?

"Während Corona gab es trotz der Negativität auch was Positives", sagt Alessa Patzer. Sie ist Mitarbeiterin der Fachstelle Pop des Münchner Feierwerks und seit vielen Jahren in der Szene der Stadt aktiv, unter anderem als Beraterin und Veranstalterin. Am Mittwoch wird sie das Muffat Winterfest in der Muffathalle moderieren und Interviews mit den Musikerinnen und Musikern führen. Pandemie-bedingt findet das Fest in kleinem Rahmen statt, unter 2-G-Plus-Regeln darf sich ein kleines Saalpublikum einfinden und die Konzerte der vier Acts live miterleben, die große Party danach fällt aus. Doch die Veranstaltung wird kostenlos gestreamed, neben den Konzerten auch die Interviews von Patzer. "Ich werde versuchen, den Ratsch am Merch-Stand zu ersetzen", verspricht sie. Die Musiker aus München, den Singer-Songwriter Chris Rappel alias Saguru und Endlich Rudern, kennt Alessa Patzer schon länger. Sie ist Co-Organisatorin des Förderwettbewerbs Sprungbrett. Bei dem Projekt erhalten die Bands neben Auftrittsmöglichkeiten auch Coachings. Endlich Rudern gewann das Sprungbrett im Jahr 2018, Rappel war dort 2020 Finalist. Rappels melancholischer Sound wird getragen von dem Gitarrenspiel und dem zurückgenommenen Gesang des 25-Jährigen, der das Winterfest eröffnen wird. "Ich freue mich, sie live wiederzusehen", sagt Beraterin Patzer. "Das ist dann natürlich spannend zu sehen, wie geht es weiter, wie entwickeln sie sich?"

Weiterentwickelt habe sich die Szene trotz der Pandemie. "Es ist ambivalent. Einerseits fehlt viel, andererseits entstehen neue Konzepte. Es gab auch viel Inspiration und Hoffnung", resümiert Patzer. Neue Ideen werden erarbeitet, formale Grenzen verschoben. Die Veranstaltung Sound Of Munich Now (SOMN), die in Kooperation des Feierwerks mit den Jungen Leuten der Süddeutschen Zeitung entsteht, organisiert Patzer mit - statt eines Live-Events wurde SOMN als digitale Veranstaltung mit eigens produzierten Musikvideos auf die Beine gestellt: "Durch Corona wird die Digitalisierung auch im Veranstaltungsbereich stärker verankert, die Kunstformen verbunden", sagt Patzer.

Auch wenn in Münchens Kulturlandschaft viel verbesserungswürdig sei und Probleme wie der Mangel an Atelier- und Proberäumen durch die Pandemie nicht besser geworden sind, lobt die gebürtige Münchnerin das Bemühen der Stadt um Kultur in Corona-Zeiten: "München hat sehr viel geleistet, etwa beim ,Sommer in der Stadt'. Da wurde viel Geld reingesteckt". Nun endet das Popjahr mit dem Winterfest. Neben der Münchner Fraktion spielen der Musiker Ferdinand Kirch aka nand aus Unterfranken, der seinen Durchbruch mit dem verspult-romantischen Song "Wohlfühlen" feierte und dessen Synth-Pop gleichzeitig nostalgisch und erfrischend klingt. Außerdem tritt die in Berlin ansässige Sängerin Thala auf, die flirrenden, introvertierten Bedroom-Pop spielt und schon international Beachtung gefunden hat. "Das Muffatwerk hat beim Winterfest mehrfach einen guten Riecher bewiesen, nicht nur in Bezug auf unsere Local Heroes, sondern auch, was nationale Newcomer angeht", findet Patzer. Und da zeigt sich auch die Stärke der Stadt: Weiterspielen, vernetzen, entdecken - wenn auch digital.

Muffat Winterfest, Mittwoch, 29. Dez., 19.30 Uhr, Muffatwerk, Zellstr. 4, oder im Livestream