Zum Hauptinhalt springen

München-Konzert der slowenischen Band„Laibachs“ ironisches Spiel mit der KI

Lesezeit: 1 Min.

Beherrschen etwas, das der KI fehlt: Dunkler Humor gehört zur Band-DNA von „Laibach“
Beherrschen etwas, das der KI fehlt: Dunkler Humor gehört zur Band-DNA von „Laibach“ Nika H. Praper & Ludvik

Was macht der Algorithmus mit den Melodien? Darauf machen sich die Musik-Provokateure „Laibach“ in der Münchner Muffathalle ihren Reim.

Kritik von Jürgen Moises

SZ bei Google bevorzugen

Und wie ist das nun mit der Musik? Im Zeitalter der KI-technischen Reproduzierbarkeit? Sucht man nach einem zentralen Thema auf dem neuen Laibach-Album „Musick“, das die slowenischen Provokateure live in der Münchner Muffathalle vorstellten, dann könnte es genau das sein. So heißt es etwa im Song „Singularity“: „Algorithms kill the flame / All tunes sound the same.“ Und weiter: „Every tune's a copy or remake“. Bedeutet also: Alles klingt gleich. Es gibt nur noch Kopien, Remakes. Und dazu passt die Meldung, dass ein bekanntes Streaming-Portal bald ein Benutzer-Tool für Remixe und Cover-Versionen anbieten will.

Zur SZ-Startseite

Kulturstrände und mehr
:Das sind die beliebtesten Pop-up-Kulturorte in München

Im Bahnhofsviertel hängt man an alten Skiliftstützen ab, im Norden an einem künstlichen Yachthafen. Und auch die neuen und alten Kulturstrände Münchens locken wieder die Massen ins Freie – der große Überblick.

Von Michael Zirnstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite