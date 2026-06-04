Und wie ist das nun mit der Musik? Im Zeitalter der KI-technischen Reproduzierbarkeit? Sucht man nach einem zentralen Thema auf dem neuen Laibach-Album „Musick“, das die slowenischen Provokateure live in der Münchner Muffathalle vorstellten, dann könnte es genau das sein. So heißt es etwa im Song „Singularity“: „Algorithms kill the flame / All tunes sound the same.“ Und weiter: „Every tune's a copy or remake“. Bedeutet also: Alles klingt gleich. Es gibt nur noch Kopien, Remakes. Und dazu passt die Meldung, dass ein bekanntes Streaming-Portal bald ein Benutzer-Tool für Remixe und Cover-Versionen anbieten will.