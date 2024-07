Kritik von Rita Argauer, München

„Komm näher, noch näher“ heißt das Programm, das die beiden Pianisten Dorrit Bauerecker und Christoph Stöber im Schwere Reiter aufführen. Das passt. Bauerecker und Stöber spielen als Klavierduo vierhändig. Und es gibt keine andere Ensembleform, in der sich die Musiker körperlich so nahe kommen müssen. Eigentlich zu nahe. Denn vierhändiges Spielen bedeutet auch immer ein gegenseitiges Stören. Der andere Körper ist im Weg. Man muss von seinen eigenen körperlichen Bedürfnissen beim Spiel ein wenig Abstand nehmen, um dem anderen nahekommen zu können. Im Idealfall aber entsteht so ein musikalischer Super(helden)-Körper, fast monströs mit 20 Fingern und zwei zu einem verschmolzenen Gehirnen.