Mach mich auf! Hinter diesem Satz könnte der Wunsch nach einer geistigen oder emotionalen Öffnung stecken. Es könnte aber auch die Kurzform von "ich mach mich auf" sein. Jedenfalls nennt sich so die erste Solo-Single von Keno Langbein, den man als Sänger der Münchner Urban-Brass-Band Moop Mama kennt. Die zwischen Deep Funk und Hip-Hop pendelnde Nummer ist der Vorgeschmack auf ein kommendes Album, das Keno mit Lukas Roth und Gerd Baumann aufnimmt und von dem er nun in der Milla weitere Stücke vorab präsentiert.

Das Vorprogramm bestreitet mit Ditty eine spannende Sängerin aus Indien, mit der Keno unter dem Namen Faraway Friends 2021 das Album "Rain Is Coming" aufgenommen hat. Inhaltlich ging es darin um den Wassermangel in Indien. Auch auf ihrem eigenen Album "Poetry Ceylon" macht die hauptberufliche Ökologin Ditty Umweltprobleme in Indien zum Thema. In Form von sanften, poetischen Protestsongs.

Keno & Ditty, Samstag, 27. Mai, 20 Uhr, Milla, Holzstraße 28, www.milla-club.de