Es hat schon auch etwas Gemütliches, wie sie da im Dunkeln sitzen und ins Feuer starren. Vier blauhaarige Wesen mit menschlichem Antlitz, zwei männliche, zwei weibliche, alle entspannt um ein knallblaues Lagerfeuer versammelt, dessen hochschießende Flamme weniger lodernde Wärme als vielmehr pixeldurchsetzte Kühle zu verströmen scheint.

Nimmt man noch einen Albumtitel wie „Folksongs from the www“ dazu, den dieses Cover aus der Avataren-Kreisjugendfreizeit illustriert, so kann man sich langsam an die Bildanalyse dieser Szenerie aus dem digitalen Reich der Widersprüchlichkeiten machen. Hat doch das Internet aka „www“ aka „World Wide Web“ seit dem Beginn seines Siegeszugs im 20. Jahrhundert eine Metamorphose vollzogen, auf die man mindestens mit gemischten Gefühlen blicken kann.

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Andreas Spechtl, sonst Sänger und Texter der famosen Diskursrockband Ja, Panik, hat sich da ebenfalls so seine Gedanken gemacht. Zusammen mit dem Dramatiker Thomas Köck, der Jazzschlagzeugerin Katharina Ernst und der Saxofonistin Annea Lounatvori hat er ein Projekt ins Leben gerufen, das zuerst einmal nur auf der Theaterbühne in Weimar zu erleben war.

Dort traten die vier 2024 in launige Dialoge mit vier KI-generierten Avataren, die mit ihren je eigenen Stimmen und Kindheitserinnerungen trainiert wurden. Ein smarter künstlerischer Kommentar also, zu einer Welt, in der die Grenze zwischen dem analogen Ich und dem digitalen Abbild zunehmend verschwimmt. Und einer, aus dem sich auch prima ein Album destillieren ließ, das im Juli unter dem Bandnamen Weird & Eerie („komisch und unheimlich“) erschien.

Womit wir wieder bei den vier blauhaarigen Lagerfeuer-Gestalten angelangt wären, die es von der Theaterbühne auf das Cover von „Folksongs from the www“ geschafft haben. Sie sind neben ihrer Doppelgänger-Verkörperung der Bandmitglieder ebenso sehr Verkörperung des Gefühls, das einen beschleicht, wenn nach einer Internet-Recherche zu Gartenscheren plötzlich dauernd Werbung zu Gartenscheren auf dem Bildschirm aufploppt.

Das Internet als utopischer Ort des Aufbruchs, um dessen Lagerfeuerwärme sich die ganze Welt versammeln darf – es ist auch angesichts von Tracking-Eskapaden wie diesen zu einem merklich kühleren und kapitalgeileren (an anderer Stelle freilich auch übermäßig hitzigen) Ort mit erheblicher Suchtgefahr geworden. Existiert doch von jedem Nutzer aus Fleisch und Blut auch ein mathematischer Zwilling, den Meta, Google & Co. zu Marktforschungszwecken kreieren, ob man das nun will oder nicht.

Die Band tritt musikalisch in den Dialog mit ihren Avataren

Und so treten Weird & Eerie mit diesen „Folksongs from the www“ also auch musikalisch in den Dialog mit ihren geisterhaften Avatar-Geschwistern, was so gelesen erst mal nach einem bleischweren konzeptuellen Überbau klingen mag. Doch da der Denglisch-Texter Spechtl, der hier zum reinen Englisch-Texter und -Sänger wird, nun mal ohnehin ein großes Faible fürs Format Konzeptalbum mitbringt, wird zum Glück auch dieser Soundtrack zur digitalen Hauntology nicht von seinem netzkulturkritischen Überbau erschlagen.

Stattdessen segelt man in diesen 34 Minuten durch ein Album, dessen Vielgestaltigkeit beim bezirzend groovenden Krautrock von „Dreams“ anfängt; das mitunter auch mal die Form ätherisch schwebender Choräle annimmt; mit einem elektronisch versirrten Song wie „Windows95“ das ganze wuselnde Netz-Chaos auf selten schöne Spoken-Word-meets-Smooth-Jazz-Weise abbildet; oder mit wuchtigstem kathartischen Donnerhall einen „Restart“ dieses ambivalenten Weltverbindungsunternehmens fordert.

In der Therese-Giehse-Halle der Kammerspiele bringen Weird & Eerie diese im besten Sinne heterogene Platte nun erstmals im Rahmen einer audiovisuellen Multimedia-Show auf die Bühne. Womöglich stellt sich dabei ja auch jenes wärmende Lagerfeuer-Gefühl ein, das in den Abgründen des Internets längst abhandengekommen ist.

Weird & Eerie, Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, Therese-Giehse-Halle, Falckenbergstr. 1