Der US-amerikanische Singer-Songwriter Bonnie „Prince“ Billy war viele Jahre lang nicht live in Europa zu hören. Nun begeistert er sein Publikum in den ausverkauften Münchner Kammerspielen.

Kritik von Jürgen Moises

Es gibt Dinge, die nicht jeder mag. Wie elektrische Rückkopplungen zum Beispiel. Als es beim zauberhaften Konzert von Bonnie „Prince“ Billy in den ausverkauften Münchner Kammerspielen beim Song „Like It Or Not“ zu einer solchen kommt, nimmt der US-Singer-Songwriter das gelassen. Er sagt: „Oh, an interruption.“ Dann fangen er, seine Mitmusiker und schließlich das Publikum zum Lachen an. Andere hätten da weniger locker reagiert. Aber zum einen ist im Song bereits von einer „Unterbrechung“ die Rede. Zum anderen wirkt Bonnie „Prince“ Billy das Konzert über dermaßen entspannt, dass ihn, wie es ebenfalls im Text heißt, selbst der Weltuntergang nicht schrecken kann.