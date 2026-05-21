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Jewish Chamber Orchestra MunichDie Synagoge Reichenbachstraße als Konzertsaal

Lesezeit: 1 Min.

Das JCOM mit Dirigent Daniel Grossmann und der Sopranistin Chen Reiss in der Synagoge in der Reichenbachstraße.
Das JCOM mit Dirigent Daniel Grossmann und der Sopranistin Chen Reiss in der Synagoge in der Reichenbachstraße. Thomas Dashuber

Was für ein Saal! Das Jewish Chamber Orchestra Munich spielt zum ersten Mal in der Synagoge Reichenbachstraße.

Kritik von Egbert Tholl

Der Ort hat die Atmosphäre einer Zusammenkunft. Seit September 2025 ist die Synagoge Reichenbachstraße wundervoll renoviert, strahlt wieder, dank des unermüdlichen Engagements von Rachel Salamander, im Glanz der neuen Sachlichkeit. Gleichzeitig ist der Raum, und das erlebt man nun beim Konzert des Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM), ein fabelhaft guter Konzertsaal. Der Architekt Gustav Meyerstein dachte für die Eröffnung 1931, Jahre bevor die Nazis die Synagoge verwüsteten, die Akustik mit, es gelang ihm fabelhaft.

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Literatur
:Lässige Frau, dabei spektakulär

Jahrzehntelang dokumentierte Rachel Salamander in Ton, Bild und Texten die Auftritte ihrer berühmten Gäste in der jüdischen „Literaturhandlung“. Eine Ausstellung in der Münchner Monacensia zeigt nun dieses erstaunliche „Archiv Salamander“.

SZ PlusVon Nils Minkmar

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