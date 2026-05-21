Der Ort hat die Atmosphäre einer Zusammenkunft. Seit September 2025 ist die Synagoge Reichenbachstraße wundervoll renoviert, strahlt wieder, dank des unermüdlichen Engagements von Rachel Salamander, im Glanz der neuen Sachlichkeit. Gleichzeitig ist der Raum, und das erlebt man nun beim Konzert des Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM), ein fabelhaft guter Konzertsaal. Der Architekt Gustav Meyerstein dachte für die Eröffnung 1931, Jahre bevor die Nazis die Synagoge verwüsteten, die Akustik mit, es gelang ihm fabelhaft.