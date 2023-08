Von Jürgen Moises

Es beginnt mit einem lauten Rumoren, dann ein Knall und die Musiker von Iron Maiden springen auf die Bühne der ausverkauften Münchner Olympiahalle. Sänger Bruce Dickinson kommt als Letzter. Er trägt eine dunkle Sonnenbrille und einen langen Mantel. Eine Art Cyberpunk-Look. Bald wird er die Zeile "Time is always on my side" singen. Die Zeit, sie ist auf meiner Seite. Und man könnte das so interpretieren, dass diese ihn mit ihren nagenden Zähnen verschont.