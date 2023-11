Ihre Neigung zum Melancholischen und leicht Morbiden merkt man der wunderbaren österreichischen Band Vienna Rest in Peace schon am Namen an. Dass ihr jüngstes Werk, das "Album für die Jugend", beim Label Trauerplatten herauskam, passt da ins Bild. Und ihre aktuelle Tour, die Vienna Rest in Peace nun zusammen mit dem FM4-Moderator Fritz Ostermayer ins Münchner Import Export führt, nennt sich: "Das Letzte - Abschiedstour 2023".